Путин лично одобрил арест американского журналиста Гершковича, а придумали это спецслужбы – Bloomberg

По мнению Путина, возврата к стабильным и надежным отношениям РФ и США нет, сказала собеседник Bloomberg Фото: EPA

Агентство ссылается на источники, близкие с Кремлем.

Как пишет СМИ, одобрение такого шага российским президентом отражает "растущее влияние кремлевских сторонников жесткой линии", которые настаивают на "углублении конфронтации с Вашингтоном". Инициатива ареста американского репортера по обвинению в шпионаже впервые за почти 40 лет исходила от высокопоставленных чиновников российских спецслужб, рассказали источники.

Задержание репортера Wall Street Journal стало еще одним "спадом" в американо-российских отношениях, пишет агентство.

"Это должно стать настоящим тревожным звонком не только для США, но и для всего Запада... Это свидетельствует о том, что, по мнению Путина, возврата к стабильным и надежным отношениям нет", – сказала Bloomberg президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.