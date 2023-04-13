Путин лично одобрил арест американского журналиста Гершковича, а придумали это спецслужбы – Bloomberg

Агентство ссылается на источники, близкие с Кремлем.
Как пишет СМИ, одобрение такого шага российским президентом отражает "растущее влияние кремлевских сторонников жесткой линии", которые настаивают на "углублении конфронтации с Вашингтоном". Инициатива ареста американского репортера по обвинению в шпионаже впервые за почти 40 лет исходила от высокопоставленных чиновников российских спецслужб, рассказали источники.
Задержание репортера Wall Street Journal стало еще одним "спадом" в американо-российских отношениях, пишет агентство.
"Это должно стать настоящим тревожным звонком не только для США, но и для всего Запада... Это свидетельствует о том, что, по мнению Путина, возврата к стабильным и надежным отношениям нет", – сказала Bloomberg президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.
О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".
В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.
Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".
Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.
В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".
Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста, а Государственный департамент США признал журналиста "неправомерно задержанным". Госдеп призвал РФ немедленно освободить Гершковича.