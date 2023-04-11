"Журналистика не является преступлением". США признали журналиста WSJ Гершковича "неправомерно задержанным"

"Журналистика не является преступлением. Мы осуждаем продолжающееся подавление Кремлем независимых голосов в России и его продолжающуюся войну против правды", – говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что правительство США окажет всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить Гершковича. Мы также призываем Россию освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", – добавили в Госдепе.

Как пишет The Wall Street Journal, решение о "неправомерном задержании" высвобождает другие ресурсы правительства США для работы над делом Гершковича. Оно расширяет полномочия Госдепартамента по оказанию давления на Москву, мониторингу разведывательных данных, созданию дипломатических коалиций, оказанию давления на СМИ и борьбе за регулярный доступ к консульствам.