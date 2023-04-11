"Журналистика не является преступлением". США признали журналиста WSJ Гершковича "неправомерно задержанным"

"Журналистика не является преступлением. Мы осуждаем продолжающееся подавление Кремлем независимых голосов в России и его продолжающуюся войну против правды", – говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что правительство США окажет всю необходимую поддержку Гершковичу и его семье.
"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить Гершковича. Мы также призываем Россию освободить незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", – добавили в Госдепе.
Как пишет The Wall Street Journal, решение о "неправомерном задержании" высвобождает другие ресурсы правительства США для работы над делом Гершковича. Оно расширяет полномочия Госдепартамента по оказанию давления на Москву, мониторингу разведывательных данных, созданию дипломатических коалиций, оказанию давления на СМИ и борьбе за регулярный доступ к консульствам.
О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".
В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.
Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".
Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.
В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".
Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста.