Блинкен позвонил Лаврову и потребовал освобождения из российских тюрем двух американцев

В МИД РФ подчеркнули, что телефонный разговор состоялся "по инициативе американской стороны".

Пресс-служба российского ведомства пишет, что Лавров говорил Блинкену о "необходимости уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами".

В России заявили, что на Западе нагнетается ажиотаж "с явным намерением придать этому делу политическую окраску", так как Гершкович якобы "был взят с поличным при попытке получения секретных сведений".

"В ходе беседы затрагивались также некоторые актуальные вопросы двустороннего характера", – отметили в МИД РФ.

Блинкен сообщил в Twitter, что в разговоре с Лавровым говорил не только о Гершковиче.

"Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы выразить нашу серьезную озабоченность неприемлемым задержанием Россией гражданина США, журналиста. Я призывал к освобождению его и незаконно задержанного гражданина США Пола Уилана", – написал госсекретарь США.

I spoke with Foreign Minister Sergey Lavrov today to convey our grave concern over Russia’s unacceptable detention of a U.S. citizen journalist. I called for his release and for the release of wrongfully detained U.S. citizen Paul Whelan. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 2, 2023

О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".

Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста. "Отпустите его", – сказал он 31 марта журналистам, выходя из Белого дома.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил задержание Гершковича. "Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты", – написал он в Twitter, добавив, что российские власти "в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой медиа".