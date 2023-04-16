Задержанный в РФ журналист WSJ Гершкович написал семье письмо на русском

"Я хочу сказать, что не теряю надежды. Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-нибудь хорошее", – говорится в коротком двустраничном послании.

Написанное от руки письмо от 5 апреля является первым прямым контактом Гершковича со своей семьей с момента его ареста более двух недель назад в России.

Письмо было написано на русском языке, на котором он говорит дома со своими родителями (они оба – советские эмигранты). Его мать Элла Мильман сказала, что Гершкович подкрепил письмо легкими подколами своих родителей, явно пытаясь поднять настроение своей семье.

"Мама, ты, к сожалению, к лучшему или к худшему, хорошо подготовила меня к тюремной еде. Утром на завтрак нам дают горячую овсяную или пшеничную кашу. Я вспоминаю свое детство", – написал он.

Фото: wsj.com