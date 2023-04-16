Задержанный в РФ журналист WSJ Гершкович написал семье письмо на русском

"Я хочу сказать, что не теряю надежды. Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что-нибудь хорошее", – говорится в коротком двустраничном послании.
Написанное от руки письмо от 5 апреля является первым прямым контактом Гершковича со своей семьей с момента его ареста более двух недель назад в России.
Письмо было написано на русском языке, на котором он говорит дома со своими родителями (они оба – советские эмигранты). Его мать Элла Мильман сказала, что Гершкович подкрепил письмо легкими подколами своих родителей, явно пытаясь поднять настроение своей семье.
"Мама, ты, к сожалению, к лучшему или к худшему, хорошо подготовила меня к тюремной еде. Утром на завтрак нам дают горячую овсяную или пшеничную кашу. Я вспоминаю свое детство", – написал он.
О задержании Гершковича в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".
В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.
Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что, помимо посещения Екатеринбурга, Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".
Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.
В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".
Президент США Джо Байден призвал российские власти освободить американского журналиста.