Белковский: Система в РФ будет разваливаться еще года три, для Украины сейчас главное – избежать избыточного внимания к фиксации исключительно военных результатов

"Я думаю, что внутренняя система будет в Российской Федерации разваливаться еще года три. При этом для Украины самое главное – избежать избыточного внимания к фиксации исключительно военных результатов. У Украины сейчас есть уникальный шанс стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов. Глобальные тренды нам всем ясны – от искусственного интеллекта до каннабиса и его легализации и щедрого засеивания им украинских земель", – сказал он.
По его словам, это было невозможно при существовании прежней Украины с ее постсоветской экономикой и советской индустриальной базой, так как украинские элиты крепко держались за советское прошлое. По его словам, у украинцев сохранялась большая психологическая зависимость даже не столько Российской Федерации, сколько от бывшей общей родины – Советского Союза.
"Сейчас эта психологическая зависимость уничтожена вместе с Украиной былых дней. Поэтому можно строить страну с нуля, сконцентрироваться на этом, на мой взгляд. Не мне давать советы Украине, но если спрашивать меня как абстрактного эксперта, я бы сказал, что это исторический шанс, который бывает раз в жизни", – сказал он.
По мнению Белковского, у России такой шанс тоже появится, но только поле того, как она в нынешнем виде рухнет и российский народ обратится к теме покаяния. Это произойдет в ближайшие годы, заявил он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.