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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: Система в РФ будет разваливаться еще года три, для Украины сейчас главное – избежать избыточного внимания к фиксации исключительно военных результатов

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Белковский: Украина может стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов
Белковский: Украина может стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

У Украины появился исторический шанс на развитие, который бывает раз в жизни. Об этом заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону покинувший РФ российский политолог Станислав Белковский.

"Я думаю, что внутренняя система будет в Российской Федерации разваливаться еще года три. При этом для Украины самое главное – избежать избыточного внимания к фиксации исключительно военных результатов. У Украины сейчас есть уникальный шанс стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов. Глобальные тренды нам всем ясны – от искусственного интеллекта до каннабиса и его легализации и щедрого засеивания им украинских земель", – сказал он.

По его словам, это было невозможно при существовании прежней Украины с ее постсоветской экономикой и советской индустриальной базой, так как украинские элиты крепко держались за советское прошлое. По его словам, у украинцев сохранялась большая психологическая зависимость даже не столько Российской Федерации, сколько от бывшей общей родины – Советского Союза.

"Сейчас эта психологическая зависимость уничтожена вместе с Украиной былых дней. Поэтому  можно строить страну с нуля, сконцентрироваться на этом, на мой взгляд. Не мне давать советы Украине, но если спрашивать меня как абстрактного эксперта, я бы сказал, что это исторический шанс, который бывает раз в жизни", – сказал он.

По мнению Белковского, у России такой шанс тоже появится, но только поле того, как она в нынешнем виде рухнет и российский народ обратится к теме покаяния. Это произойдет в ближайшие годы, заявил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Станислав Белковский
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