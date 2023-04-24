Белковский: Система в РФ будет разваливаться еще года три, для Украины сейчас главное – избежать избыточного внимания к фиксации исключительно военных результатов

"Я думаю, что внутренняя система будет в Российской Федерации разваливаться еще года три. При этом для Украины самое главное – избежать избыточного внимания к фиксации исключительно военных результатов. У Украины сейчас есть уникальный шанс стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов. Глобальные тренды нам всем ясны – от искусственного интеллекта до каннабиса и его легализации и щедрого засеивания им украинских земель", – сказал он.

По его словам, это было невозможно при существовании прежней Украины с ее постсоветской экономикой и советской индустриальной базой, так как украинские элиты крепко держались за советское прошлое. По его словам, у украинцев сохранялась большая психологическая зависимость даже не столько Российской Федерации, сколько от бывшей общей родины – Советского Союза.

"Сейчас эта психологическая зависимость уничтожена вместе с Украиной былых дней. Поэтому можно строить страну с нуля, сконцентрироваться на этом, на мой взгляд. Не мне давать советы Украине, но если спрашивать меня как абстрактного эксперта, я бы сказал, что это исторический шанс, который бывает раз в жизни", – сказал он.

По мнению Белковского, у России такой шанс тоже появится, но только поле того, как она в нынешнем виде рухнет и российский народ обратится к теме покаяния. Это произойдет в ближайшие годы, заявил он.

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