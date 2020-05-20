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Ткаченко: Если перед Коломойским будет выбор: свобода слова или давление – он окажется на стороне журналистов

Народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что для бизнесмена Игоря Коломойского "ценности свободы – не пустой звук".

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Ткаченко: Ценности свободы для Коломойского действительно не пустой звук
Ткаченко: Ценности свободы для Коломойского – действительно не пустой звук
Фото: V.lyaschenko / wikimedia.org

Бизнесмен, владелец медиахолдинга "1+1 медиа" Игорь Коломойский – приверженец свободы слова. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Ценности свободы – для него действительно не пустой звук. Когда мы переживали этапы и с Майданом, и с [пятым президентом Украины Петром] Порошенко, было очевидно, что его понимание того, что "плюсовский" ньюзрум, ТСН – это самодостаточная единица, которая живет по своим принципам, – для него это также ценность. И если перед ним будет выбор: или свобода слова, или давление на свободу слова – он, очевидно, окажется на стороне журналистов", – считает Ткаченко.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Игорь Коломойский, Александр Ткаченко, ТСН, медиахолдинг, Алеся Бацман, 1+1
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