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Ткаченко: У Коломойского быстрый ум. При нем я научился быстро складывать в уме шестизначные цифры

Бизнесмен Игорь Коломойский – неординарная личность, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман народный депутат от "Слуги народа", бывший гендиректор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

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Коломойский (на фото) силен в шахматах и математике, рассказал Ткаченко
Коломойский (на фото) силен в шахматах и математике, рассказал Ткаченко
Фото: radiosvoboda.org

Работа с бизнесменом, собственником группы "1+1" Игорем Коломойским была увлекательным путешествием, у него есть чему поучиться. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", бывший генеральный директор медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"У него есть несколько интересных качеств. Это быстрый ум. При нем я научился складывать в уме шестизначные цифры быстро, потому что иначе вступать в диалог крайне сложно – надо оперировать цифрами очень легко. Он хороший шахматист и математик", – отметил Ткаченко.

По его словам, "шапочно" они с Коломойским были знакомы с 2000 года.

"Он к моменту, когда стал собственником "плюсов", уже входил в наблюдательный совет CME (Central European Media. – "ГОРДОН"), который управлял "плюсами". То есть я уже с ним тогда общался как с человеком, который входит в наблюдательный совет "1+1 медиа". Потому что он владел акциями CME. Он видел, что я делал на "плюсах", общался с американцами и со мной. Очевидно, счел возможным, что "у этого парня все получится", – рассказал экс-руководитель медиахолдинга.

Ткаченко: Кличко – хороший боксер, но хреновый мэр. Читайте полную версию интервью 

Коломойский в 2010 году стал собственником медиагруппы "1+1". СМИ, входящие в группу, оказывали медийную поддержку Владимиру Зеленскому на выборах президента в 2019 году, заявляли в Нацсовете по телевидению и радиовещанию.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: телевидение, Игорь Коломойский, Александр Ткаченко, медиахолдинг, 1+1
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