ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ткаченко прокомментировал обвинения в попытке захвата Одесской киностудии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ткаченко: Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года
Ткаченко: Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что компания Cinema Love Ltd, которая фигурирует в расследовании Pandora Papers, является легальной и зарегистрирована в Великобритании. Об этом он сказал 5 октября во время брифинга, сообщает Общественное.

По информации "Слідство.Інфо", в 2016 году Ткаченко получил в качестве подарка права на британскую компанию Big Boom Ltd, которую переименовал в Cinema Love Ltd. По мнению журналистов, с помощью этой компании Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.

"Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как купить что-то у себя можно, я не знаю. А компания, о которой вспоминают, – легальная компания, зарегистрированная в Англии, она есть в открытых реестрах", – отметил министр.

Ткаченко сказал, что не является владельцем Одесской киностудии с 2020 года.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11). Об этом свидетельствуют данные на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей.

Теги: Украина, Великобритания, Александр Ткаченко, киностудия, расследование, Pandora Papers
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
  "Возмутительный маркетинг". Givenchy спровоцировал скандал из-за украшений на шее моделей в виде петли
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Все на протестах". Loboda рассказала о воспитании старшей дочери, а также общении с ее отцом
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал". Матвиенко показала свое купание на Мадейре
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
"Была очень сложная прошлая неделя". Джамала сообщила, что ее отца прооперировали
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
  Кошевой рассказал, чем намерен заняться после ухода из студии "Квартал 95"
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Ни фига себе она крутая", "Тина из пластилина". Тина Кароль показала растяжку
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Попа самая шикарная". Мендель снялась топлес, засветив цветное тату
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
"Сексуальная леди", "Безумно красиво". Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Полезные конфеты из бананов. Рецепт от участника реалити-шоу "Адская кухня"
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
Спирс планирует выйти замуж за 27-летнего фитнес-тренера до своего 40-летия – СМИ
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
"Тина, где лифчик?", "Красотка". Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, кем работает в обычной жизни
Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, кем работает в обычной жизни
"Это ей вылезло боком". Slavia ответила на обвинения Цибульской в организации травли в сетях
"Это ей вылезло боком". Slavia ответила на обвинения Цибульской в организации травли в сетях
  Гвоздева после скандала с Кухар: Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа
  Гвоздева после скандала с Кухар: Все, что говорят обо мне за моей спиной, слушает только моя жопа
"О боги", "Какие ягодицы". Анита Луценко похвасталась пятой точкой на отдыхе в бассейне
"О боги", "Какие ягодицы". Анита Луценко похвасталась пятой точкой на отдыхе в бассейне
"Молодая красотка". Пугачева поделилась архивным снимком с глубоким декольте
"Молодая красотка". Пугачева поделилась архивным снимком с глубоким декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS