Ткаченко прокомментировал обвинения в попытке захвата Одесской киностудии

Ткаченко: Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

По информации "Слідство.Інфо", в 2016 году Ткаченко получил в качестве подарка права на британскую компанию Big Boom Ltd, которую переименовал в Cinema Love Ltd. По мнению журналистов, с помощью этой компании Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.

"Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как купить что-то у себя можно, я не знаю. А компания, о которой вспоминают, – легальная компания, зарегистрированная в Англии, она есть в открытых реестрах", – отметил министр.

Ткаченко сказал, что не является владельцем Одесской киностудии с 2020 года.