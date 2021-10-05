Ткаченко прокомментировал обвинения в попытке захвата Одесской киностудии

По информации "Слідство.Інфо", в 2016 году Ткаченко получил в качестве подарка права на британскую компанию Big Boom Ltd, которую переименовал в Cinema Love Ltd. По мнению журналистов, с помощью этой компании Ткаченко пытался захватить Одесскую киностудию.
"Я был владельцем Одесской киностудии в различных пропорциях с 2006 года. Как купить что-то у себя можно, я не знаю. А компания, о которой вспоминают, – легальная компания, зарегистрированная в Англии, она есть в открытых реестрах", – отметил министр.
Ткаченко сказал, что не является владельцем Одесской киностудии с 2020 года.
3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.
Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.
Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11). Об этом свидетельствуют данные на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей.