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Трубе вернули его иск к Зеленскому о незаконном увольнении

Верховный Суд принял решение, что иск бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы должны рассматривать два разных суда.

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Роман Труба сможет повторно подать заявление в административный суд
Роман Труба сможет повторно подать заявление в административный суд
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Верховный Суд вернул бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому и к ГБР по поводу указа об увольнении. Решение суда было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как говорится в решении суда, заявление было возвращено, так как заявитель нарушил правила объединения исковых требований. Согласно закону, в одно производство нельзя объединять требования, которые подсудны разным судам.

Иск к президенту должен рассматривать Верховный Суд, а иск к ГБР – Окружной административный суд Киева, отмечается в решении.

Вместе с тем у Трубы есть право повторно обратиться в административный суд.

16 августа 2018 года Труба заявил о начале работы Госбюро.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

28 января Труба заявил, что подал в Верховный Суд иск о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ГБР.

Теги: Верховный Суд, Владимир Зеленский, Роман Труба, Окружной админсуд Киева, ГБР
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