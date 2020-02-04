Трубе вернули его иск к Зеленскому о незаконном увольнении

Верховный Суд принял решение, что иск бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы должны рассматривать два разных суда.

Верховный Суд вернул бывшему директору Государственного бюро расследований Роману Трубе его иск к президенту Владимиру Зеленскому и к ГБР по поводу указа об увольнении. Решение суда было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как говорится в решении суда, заявление было возвращено, так как заявитель нарушил правила объединения исковых требований. Согласно закону, в одно производство нельзя объединять требования, которые подсудны разным судам.

Иск к президенту должен рассматривать Верховный Суд, а иск к ГБР – Окружной административный суд Киева, отмечается в решении.

Вместе с тем у Трубы есть право повторно обратиться в административный суд.

16 августа 2018 года Труба заявил о начале работы Госбюро.

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом с технико-юридическими правками законопроект №2116 "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает смену руководства ведомства после вступления закона в силу.

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ведомства нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

28 января Труба заявил, что подал в Верховный Суд иск о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении его полномочий на посту директора ГБР.