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Тытыч: В случае с Азаровым стоит вопрос законности получения активов. А экономические санкции ЕС – это не уголовное наказание

Санкции, которые ЕС вводил против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, шли параллельно с уголовным производством, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

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Тытыч: База для введения санкций и осуждения человека это разные вещи
Тытыч: База для введения санкций и осуждения человека – это разные вещи
Фото: Vitaliy Tytych / Facebook

К бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову есть вопросы о законности получения им активов, а снятые с него экономические санкции Евросоюза не имеют прямого отношения к расследованию, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытыч.

"Санкции ЕС идут параллельно уголовному производству. Они не имеют прямого отношения к расследованию. Получается, Европейскому союзу нечего предъявить Азарову. Но это может быть как раз та ситуация, когда ЕС просто не предоставили надлежащих доказательств. Другое дело, что база для введения санкций и осуждения человека – это разные вещи. Тут разные подходы к вопросу доказывания вины. Экономические санкции – это не уголовное наказание", – подчеркнул адвокат.

Он отметил, что изначально ЕС не отказался вводить санкции против украинского экс-премьер-министра.

"В случае с Азаровым стоит вопрос законности получения активов. А также вопрос – подпадают ли его действия под уголовное преследование в ЕС. Евросоюз же не отказал в санкциях, ограничения против Азарова действовали довольно долгое время. Мне сейчас сложно сказать, как продвигаются эти дела – особенно после того, как не стало Управления спецрасследований. Но могу предположить, что перспективы не самые лучшие. Ведь даже самые простые необходимые меры при расследовании предприняты не были", – резюмировал Тытыч.

Санкции против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2020 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко. 

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего

5 марта 2020 года Совет Европейского Союза снял санкции с Азарова и Ставицкого.

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.

Теги: Николай Азаров, санкции, Евросоюз, Виталий Тытыч
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