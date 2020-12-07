ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского – КВУ

В Офисе президента Комитету избирателей Украины сообщили, что у президента Владимира Зеленского четыре советника, а у главы ОП Андрея Ермака по состоянию на ноябрь их было 19.

У Ермака и Зеленского 24 советника на двоих, отметили в КВУ
У Ермака и Зеленского 24 советника на двоих, отметили в КВУ
Фото: Офіс Президента України / Facebook

У главы Офиса президента Украины Андрея Ермака больше советников, чем у главы государства Владимира Зеленского. Об этом 7 декабря в Facebook проинформировал Комитет избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на данные, полученные на запрос в ОП.

"У Ермака в пять раз больше советников, чем у Зеленского... По состоянию на 23 ноября у Ермака насчитывалось 19 советников (впоследствии добавился еще один советник – Алексей Арестович). У Зеленского только четыре советника", – говорится в сообщении.

Советниками президента указаны Эндрю Мак, Сергей Трофимов, Олег Устенко и Михаил Радуцкий, все они работают внештатно.

У Ермака есть и штатные, и внештатные советники. Штатные: Лилия Пашинная, Александр Козенко, Андрей Ляхович, Виктория Романова, Вадим Голомазов. Внештатные: Сергей Куницын, Елена Говорова, Дарья Заривна, Дмитрий Дячук, Вадим Потаев, Сергей Неклева, Руслан Магомедов, Михаил Подоляк, Николай Беззубченко, Михаил Пасечник, Адомас Аудицкас, Александр Роднянский, Сергей Матиенко, Тимофей Милованов.

"Институт советников президента фактически разрушен. Показательным является не только низкое количество советников, но и тот факт, что в течение 2020 года советники, очевидно, ни разу не собирались. Это означает, что глава государства максимально отгорожен от объективной экспертной информации, которую ему могли бы предоставлять советники", – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Он назвал "нонсенсом" большое количество советников у Ермака.

"В соответствии с полномочиями, он должен обеспечивать работу главы государства, в том числе и организовывать работу советников президента", – отметил Кошель.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4732693673439018

В ноябре Ермак принял отставку еще одного советника, экс-министра финансов Украины Игоря Уманского.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года.

Ермак возглавил Офис президента в феврале 2020 года.

Теги: Сергей Куницын, Комитет избирателей Украины, Алексей Кошель, Олег Устенко, Алексей Арестович, Александр Роднянский, советник, Владимир Зеленский, Михаил Радуцкий, президент, Сергей Трофимов, Тимофей Милованов, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
Подольская без макияжа и с оголенной талией станцевала со старшим сыном
"Каждый день этот Х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот Х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура
Режиссер Лавренчук: Телефонный разговор Образцовой с минкультом РФ был при мне. Поэтому я могу сделать выводы, как ее записали в ряды поддержавших аннексию. А Светличная – полная дура
"Буся", "Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?" Коллеги отреагировали на фото взявшего себя в руки Dantes с голым торсом
"Буся", "Почему тебе можно показывать сиськи, а мне нет?" Коллеги отреагировали на фото взявшего себя в руки Dantes с голым торсом
"Тает во рту". Как приготовить рыбные тефтели с манкой по рецепту Мозговой
"Тает во рту". Как приготовить рыбные тефтели с манкой по рецепту Мозговой
58-летний Издрык снялся полностью обнаженным для календаря на 2021 год. Фото
58-летний Издрык снялся полностью обнаженным для календаря на 2021 год. Фото
  Girl like me. Клип Шакиры и Black Eyed Peas за 48 часов посмотрели 13 млн. Видео
  Girl like me. Клип Шакиры и Black Eyed Peas за 48 часов посмотрели 13 млн. Видео
Восьмилетняя дочь Ребрик снялась в украинской мелодраме
Восьмилетняя дочь Ребрик снялась в украинской мелодраме
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Самый сладкий запах!". Подольская позировала с младшим сыном
"Самый сладкий запах!". Подольская позировала с младшим сыном
Ротару выступила на "Песне года" в РФ
Ротару выступила на "Песне года" в РФ
Режиссер Лавренчук: Когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то
Режиссер Лавренчук: Когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям. Я понял, что предаю что-то G
Виктория ВОРОНИНА
  Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
  Старшая дочь Поляковой показала бойфренда и призналась, в каком вузе хочет получить образование
"Я разорванный в клочья, я подбитый снарядом, я как волк-одиночка, то в лесу, то в степи". Новая подборка стихов Кемеровского
"Я разорванный в клочья, я подбитый снарядом, я как волк-одиночка, то в лесу, то в степи". Новая подборка стихов Кемеровского G
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"Прижаться хочется". Мазур рассказала, какой на самом деле является судья "Танцев со звездами" Кухар
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Осадчая в красном пальто позировала на капоте черного авто
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
Пугачева отреагировала на новый клип ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Пахнет бунтарем". Нагиев записал видео за рулем авто под песню ДДТ
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Ой, какой мужчина", "Ну вы стильный". В сети обсуждают образ 75-летнего Петросяна в длинном пальто и шапке-таблетке
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
"Тяжело-тяжело. Ни фига не тяжело. Это прекрасно". Приходько поделилась домашним рецептом десерта Павлова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS