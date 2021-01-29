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У главврача Николаевского инфекционного центра сожгли автомобиль, "Наш край" заявил о поджоге и политическом давлении на своего депутата

Глава Николаевской областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин потребовал, чтобы расследование поджога автомобиля главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, депутата облсовета от партии "Наш край" Светланы Федоровой взяли под свой контроль правоохранительные органы и руководство Николаевской области.

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В партии уже несколько раз заявляли о давлении на Федорову в связи с ее политической деятельностью
В партии уже несколько раз заявляли о давлении на Федорову в связи с ее политической деятельностью
Фото: nikvesti.com

Машину главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, депутата облсовета от партии "Наш край" Светланы Федоровой сегодня ночью сожгли неизвестные, заявил глава Николаевской областной организации партии Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook. 

"Методы борьбы с неугодными вышли на новый уровень. Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль главврача КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний" и депутата областного совета от "Нашего края" Светланы Федоровой. Умышленные проделки недоброжелателей, систематические нападки и литье негатива в сторону Светланы Федоровой и политической силы, которую она представляет, уже определяют для нас понимание ситуации – на депутата от "Нашего края "осуществляют давление", – написал он.

Руководитель партийной организации потребовал, чтобы под свой контроль расследование этого происшествия взяли правоохранительные органы и руководство Николаевской области.

"Благо никто не пострадал. Я как глава политической партии "Наш край" в Николаевской области обращаюсь к руководству правоохранительных органов и руководству Николаевской области с требованием взять расследование ситуации под свой контроль. Верю, что мы все заинтересованы в том, чтобы виновные были установлены и привлечены к ответственности. Мы живем в правовом государстве, где свободы, права и безопасность каждого человека защищены законами! Так давайте докажем это!" – заявил Кормышкин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=914165402720948&id=100023824910032

"Наш край" занял второе место на выборах в Николаевской области, получив 239 мандатов в местных советах и набрав 15,72%. 

В партии несколько раз заявляли о давлении на Федорову в связи с ее политической деятельностью.

Теги: Николаев, поджог, Наш край, автомобиль, Юрий Кормышкин
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