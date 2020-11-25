Выборы в Одесский облсовет: "Наш край" заявил о фальсификациях, несправедливых судах и готовности обращаться в международные инстанции

По предварительным результатам выборов, "Наш край" набрал 5,16%, этого достаточно для прохождения в областной совет, но в ночь официального объявления результатов часть голосов, отданных за партию, исчезла, утверждает глава одесской областной организации "Нашего края" Мария Попова.

Партия "Наш край" заявила, что готова обратиться в международные инстанции, если в украинских судах не удастся достичь справедливости по поводу результатов выборов в Одесский облсовет. О фальсификации выборов и несправедливых решениях судов по оспариванию результатов представители политической силы сообщили на пресс-конференции в Одессе, трансляцию вели в Facebook издания "Топор".

"Мы будем идти до победного конца, и мы отстоим голоса наших избирателей, мы отстоим право политической партии "Наш край" представлять интересы своих избирателей в Одесском областном совете. Мы пойдем в европейские структуры, если мы не сможем это сделать в Украине", – заявила глава одесской областной организации "Нашего края" Мария Попова.

По предварительным результатам выборов, "Наш край" набрал 5,16%, чего достаточно для прохождения в областной совет, но в ночь официального объявления результатов часть голосов, отданных за партию, исчезла, утверждает она.

"Накануне, перед объявлением официальных результатов произошла успешно срежиссированная акция, которую назвали "компьютерным вирусом", в результате которой пострадала именно политическая сила "Наш край". Пострадала каким образом? Вирус уничтожил как раз голоса политической силы "Наш край", и получилось так, что при объявлении официальных результатов наша политическая сила получила 4,98%", – сказала Попова.

Адвокат Александр Лещенко, который представляет интересы "Нашего края", добавил, что областная ТИК внесла недостоверные данные в итоговый протокол, и это подтверждается копиями протоколов с мокрыми печатями, которые есть на руках у представителей партии.

"Одесская областная ТИК использовала недостоверные данные, и это прямо подтверждается нашими доказательствами. Однако, к сожалению, суды – непосредственно Одесский окружной административный суд – судья Завальнюк, в апелляционном суде – это судья Бойко, не увидели эти доказательства", – утверждает Лещенко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.