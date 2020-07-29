У шайки грантоедов, инициировавших отставку Степанова, конфликт интересов с государством – врач-инфекционист

27 июля в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Минздрава Украины Максима Степанова. Член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская заявила, что инициаторы отставки министра получали доходы от налогоплательщиков другой страны.

Украинский врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская заявила 28 июля в Facebook, что у инициаторов отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова конфликт интересов.

"У шайки грантоедов, инициировавших отставку Степанова, конфликт интересов с нашим государством, ибо они длительное время получали доходы от налогоплательщиков другой страны... Грантоед – это человек без должного образования, работающий в различных общественных организациях и получающий абсолютно неадекватные доходы в нашей нищей стране, например тысячи долларов только зарплаты и миллионы на какую-то там борьбу. Например, с ВИЧ-инфекцией, по которой мы лидируем. Или с коррупцией", – написала она.

По словам инфекциониста, "потом эти люди вдруг получают государственные должности и рассказывают всем мантры" про экс-главу Минздрава Украины Раису Богатыреву, которую обвиняли в хищении госсредств.

"По ущербу для отрасли, для больных [инициаторы отставки главы Минздрава] перещеголяли уже не только ее, но и некоторых нацистских докторов. Ибо, читая отчеты Счетной палаты про поставленные просроченные лекарственные средства, например для онкобольных детей, приходят в голову именно такие ассоциации. Вот прямо вижу, как в Европе активиста ставят руководить стратегической отраслью. Или бренд-менеджера промоакций пива. Или оператора заправочных станций, коллектора, архитектора и так далее. Ну, конечно, они против Степанова", – объяснила Голубовская.

27 июля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №3938 "Об обращении к Кабинету Министров Украины относительно увольнения министра здравоохранения Максима Степанова". Одна из авторов проекта, нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина заявила, что Степанов "непригоден для выполнения должностных обязанностей". Подписи под документом поставили почти 100 депутатов, большинство из них представляют фракции "Европейская солидарность" и "Голос".