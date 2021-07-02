ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"УДАР Виталия Кличко" настаивает на изъятии нормы о налогообложении покупки жилья из законопроекта №5600

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Странников: Уверены, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников
Андрей Странников: Уверены, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников
Фото: Андрій Странніков / Facebook

Партия "УДАР Виталия Кличко" призывает не допустить уничтожения среднего класса в Украине, такое заявление сделал депутат Киевсовета от этой политсилы Андрей Странников в своем Facebook. Он отметил, что из законопроекта №5600 ко второму чтению необходимо изъять нормы, которые предусматривают повышение налогов для граждан.

"УДАР Виталия Кличко" не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов, и убрать все изменения для рядовых украинцев. Уверены, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки", – написал депутат.

Политик добавил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы про обложение НДС сделок по купле-продаже недвижимости, о повышении ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижении площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается налогом, с 2 га до 0,5 га, введении понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.

https://www.facebook.com/andrii.strannikov/posts/543526347018081

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: УДАР, налоги, недвижимость, экономика, бизнес, правительство, законопроект, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей
"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей
"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда
"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда
"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны
"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия
Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом
Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"
Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"
"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной
"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной
Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов
Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов
Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане
Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане
Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа
Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа
"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь
"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Фигура ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
"Фигура – ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS