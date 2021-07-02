"УДАР Виталия Кличко" настаивает на изъятии нормы о налогообложении покупки жилья из законопроекта №5600

"УДАР Виталия Кличко" не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов, и убрать все изменения для рядовых украинцев. Уверены, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки", – написал депутат.

Политик добавил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы про обложение НДС сделок по купле-продаже недвижимости, о повышении ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижении площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается налогом, с 2 га до 0,5 га, введении понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.