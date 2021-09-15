Углубление сотрудничества Украины с КНР должно стать одним из ключевых приоритетов действующей власти – эксперт

"Хорошая новость для Украины пришла на днях из Китая. Один из мировых лидеров по производству смартфонов компания Xaomi начала процесс блокировки своих смартфонов в оккупированном Крыму. Причиной подобного решения послужил запрет экспорта товаров компании в ряд регионов, среди которых и Крым. Особенно стоит отметить своевременность подобного решения буквально сразу же после запуска Крымской платформы на фоне крайне негативной реакции Кремля на инициативу [президента Украины Владимира] Зеленского по возвращению незаконно аннексированного полуострова. Подобное решение, несмотря на тесные взаимоотношения Китая с РФ на практике, свидетельствуют о том, что Пекин поддерживает Киев в вопросе территориальной целостности Украины не только на словах, но и на деле", – считает политолог.

Он отметил, что Китай в этом вопросе не оглядывается на мнение России, которая занимает важное место в ряду партнеров Пекина. Яли напомнил, что с 2019 года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины и в прошлом году экспорт Украины в Китай составил более $7 млрд – это 14,5% от общего объема экспорта, а импорт – $8,3 млрд, или 15,3% от общего объема. Также важно, считает эксперт, что именно Китай был одной из первых стран, оказавших существенную помощь на начальном этапе в борьбе с коронавирусом, когда в Украине был серьезный дефицит средств защиты и полное отсутствие вакцин от коронавируса.

"Тем не менее взаимоотношения Украины с Китаем пока ограничиваются лишь торговлей и далеки от использования своего потенциала в полной мере. Особенно это касается высокотехнологичной сферы, в которой Китай в последние десятилетия демонстрирует значительный прогресс и уже на равных конкурирует с США. Для Украины крайне остро в контексте противостояния с Россией стоит вопрос кибербезопасности. И лишь на восьмом году "гибридной войны" с Россией на днях СНБО было принято решение о создании кибервойск. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но для предотвращения угроз в сфере кибербезопасности сейчас Украине крайне необходимо соответствующее оборудование, которого у нас, увы, нет", – написал политолог.

Он считает, что западные партнеры оказывают Украине недостаточную поддержку в этом вопросе.

"Общеизвестно, что продукция таких технологических гигантов, как Huawei, Xiaomi, Tencend, считается наиболее безопасной и качественной во всем мире. Не считая, естественно, своих прямых конкурентов в лице США. Тем более вопрос становится более актуальным по ряду причин – как внешних, так и внутренних. В последнее время случаи "слива" персональных данных особенно участились по всему миру. С другой стороны, процесс диджитализации в Украине как один из главных приоритетов команды Зеленского в последнее время сталкивается с серьезными проблемами. Поэтому использование достижений Китая в этой сфере выглядит вполне логичным и обоснованным", – убежден Яли.

Эксперт добавил, что китайские инвестиции необходимо привлекать и в инфраструктурные проекты, а украинская высокотехнологичная промышленная продукция с высокой добавленной стоимостью все еще может быть конкурентной на китайском рынке.

"Особенно если привлекать китайские инвестиции в аэрокосмическую и военную отрасли, где у нас еще сохранился ресурс развития и есть достижения в разработках как еще советского наследия, так и времен независимости. Так что в контексте стратегической перспективы и тех тектонических сдвигов на мировой арене, которые происходят уже сейчас, углубление взаимовыгодного сотрудничества с Поднебесной должно стать одним из ключевых приоритетов действующей власти. Тем более Китай обладает столь необходимыми нам кредитными возможностями и успешным опытом в реализации крупнейших инфраструктурных проектов по всему мир в рамках программы "Один пояс, один путь", – отметил он.

По словам политолога, выгодное географическое положение Украины и ее близость к рынкам сбыта китайской продукции в ЕС даст возможность строить новые предприятия и заводы в Украине за китайские деньги.

"Одним словом, потенциал взаимовыгодного сотрудничества крайне велик и в этом направлении необходимо использовать и развивать все возможности. Другой вопрос, готова ли власть их использовать не только на словах, но и на деле?" – резюмировал эксперт.