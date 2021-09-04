Стефанишина: Китай – важный партнер, стратегический, но не идеологический

Стефанишина отметила, что является членом политсовета партии "Слуга народа".

"И могу точно подтвердить, что никакие дискуссии по вопросам перенятия идеологического опыта Коммунистической партии Китая не велись. Предложения никто, включая главу партии и фракции, не вносил и не будет вносить, я надеюсь. Также я возглавляю украинско-китайскую экономическую комиссию именно как вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Все торгуют с Китаем, все работают с Китаем. Наше взаимодействие базируется сугубо на экономических отношениях. Китай является одним из основных торговых партнеров Украины рядом с ЕС. Поэтому, безусловно, это важный партнер, стратегический, но не идеологический", – сказала она.

Контекст:

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг.

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ".

Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура.