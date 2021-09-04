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ПОЛИТИКА

Стефанишина: Китай – важный партнер, стратегический, но не идеологический

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Стефанишина: Наше взаимодействие с Китаем базируется сугубо на экономических отношениях
Стефанишина: Наше взаимодействие с Китаем базируется сугубо на экономических отношениях
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

В партии "Слуга народа" не было предложений об идеологическом сближении с Коммунистической партией Китая. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 3 сентября.

Стефанишина отметила, что является членом политсовета партии "Слуга народа".

"И могу точно подтвердить, что никакие дискуссии по вопросам перенятия идеологического опыта Коммунистической партии Китая не велись. Предложения никто, включая главу партии и фракции, не вносил и не будет вносить, я надеюсь. Также я возглавляю украинско-китайскую экономическую комиссию именно как вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Все торгуют с Китаем, все работают с Китаем. Наше взаимодействие базируется сугубо на экономических отношениях. Китай является одним из основных торговых партнеров Украины рядом с ЕС. Поэтому, безусловно, это важный партнер, стратегический, но не идеологический", – сказала она.

Контекст:

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировала из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд).

Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ"

Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура. 

Главы парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Верховной Раде и Коммунистической партии Китая во многом совпадают.

Это заявление Арахамии появилось на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Китай, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера, Ольга Стефанишина
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