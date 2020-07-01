ПОЛИТИКА Short News

Украина и Молдова обсудили противодействие влиянию России

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник обсудили взаимодействие в рамках трехсторонней межведомственной платформы по обмену опытом в сфере реинтеграционной политики территорий, находящихся вне контроля государства, и противодействию влиянию Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Резников и Лесник также обсудили вопросы соблюдения прав человека и поддержания связей с населением, проживающим на оккупированных Россией территориях Украины, Грузии и Молдовы.

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".