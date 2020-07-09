Украина и НАТО договорились разместить больше своих сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона, сообщает Минобороны Украины.

Украина и НАТО усилят присутствие в акватории Черного моря. Об этом 9 июля в ходе телефонного разговора договорились министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Среди прочего стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в акватории Черного моря. Собеседники согласились, что ситуация в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает там свое военное присутствие и тем самым меняет баланс сил.

Таран и Столтенберг приняли решение усилить присутствие сил и средств Украины и НАТО на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона. В частности, речь идет об усилении патрулирования в воздухе и присутствии кораблей военно-морских сил стран – членов Альянса.

Также министр обороны Украины пригласил генсека НАТО посетить страну с официальным визитом.

Накануне в Черное море вошли четыре корабля противоминной группы НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.