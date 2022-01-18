Украина обустраивает на границе с Беларусью вертолетные площадки для перебрасывания резервов при необходимости

В ведомстве напомнили, что еще с начала ноября на украинско-белорусской границе постоянно работают около трех десятков инженерных групп пограничников. Они устанавливают разного рода заграждения, работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке.

С начала миграционного кризиса для обустройства границы Украины уже привлечено около 4630 бухт спирально-линейных заграждений. При этом 2460 бухт пограничники изготовили на собственных мощностях.

"Уже сегодня пограничники способны самостоятельно производить ежесуточные заграждения, позволяющие обустроить участок границы протяженностью до 3 км", – добавили в ГПСУ.