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Украина в 90% случаев голосует в ООН за антиизраильские резолюции, это ненормальная ситуация – посол Израиля

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Израиль занял четкую позицию относительно Украины и не отходил от нее "ни на миллиметр", заявил Бродский
Израиль занял четкую позицию относительно Украины и не отходил от нее "ни на миллиметр", заявил Бродский
Фото: pixabay.com

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в интервью ZN.UA, которое было опубликовано 8 июля, что в Организации Объединенных Наций Украина в большинстве случаев поддерживает антиизраильские резолюции.

"Мы в 90% случаев голосуем в поддержку Украины в ООН и других международных организациях по жизненно важным для вашей страны вопросам. Например, мы поддержали мирный план [президента Украины Владимира] Зеленского и осудили российскую агрессию. К сожалению, я не могу сказать того же об Украине, потому что ситуация диаметрально противоположная. Украина в 90% случаев голосует за антиизраильские резолюции", – сказал дипломат.

Он считает, что "это ненормальная ситуация, особенно в свете того, что Украина довольно часто обращается к Израилю с различными просьбами".

Журналисты отметили, что "в своих голосованиях Украина действует исходя из ранее принятых резолюций ООН".

"Это формальный ответ. А мне бы хотелось неформального отношения к этому вопросу. На мой взгляд, оно должно заключаться в том, что если Украина считает Израиль дружественным государством и обращается к нему с просьбами, то ваша страна должна поддерживать мою страну по вопросам, важным для нас, – так же, как Израиль поступает в отношении Украины по вопросам, являющимся жизненно важными для вас", – заявил Бродский.

На реплику о том, что в 2016 году Израиль не проголосовал за резолюцию о территориальной целостности Украины, посол ответил, что "Израиль тогда по техническим причинам не голосовал".

"С тех пор Израиль занял четкую позицию, поддерживая территориальную целостность Украины, и от этой позиции не отходил ни на миллиметр", – подчеркнул Бродский.

Контекст:

Израиль передает Украине гуманитарную помощь, а также медицинское оборудование и обмундирование для спасателей. Бени Ганц, который занимал пост министра обороны в прошлом правительстве, заявлял, что у Израиля нет производственных мощностей, чтобы поставлять системы ПВО, которые просит Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль определиться, с кем он – "с демократическим миром или с теми, кто закрывает глаза на российский террор".

9 марта министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции во время визита в Тель-Авив призвал союзников, в том числе Израиль, усилить помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

11 апреля Нетаньяху заявил, что Израиль не поставляет Украине военную помощь. "Я не знаю, на чем основаны эти сообщения", – так он прокомментировал сообщения СМИ об утечке секретных документов в США, где, в частности, говорилось о сценариях, при которых Израиль мог бы поставить Украине такую военную помощь.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников впервые провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом и сообщил, что звонок был "очень продуктивным".

В июне Нетаньяху дал интервью The Wall Street Journal, во время которого заявил, что Израиль находится на стороне Украины в ее защите против агрессии России, но ограничен в возможности оказывать ей военную помощь.

25 июня посольство Украины в Израиле заявило, что Израиль, прикрываясь заявлениями о нейтралитете, активно налаживает отношения с РФ, и призвало правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами.

26 июня глава МИД Израиля Эли Коэн объявил, что украинскому послу Евгению Корнийчуку сделают выговор за "неприемлемую" критику Израиля со стороны посольства Украины. "Несмотря на сложности с Россией, Израиль поддерживал Украину с начала войны до сегодняшнего дня, публично поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины и даже голосовал за осуждение России на международных форумах", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Израиль, ООН, резолюция, Михаэль Бродский (посол)
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