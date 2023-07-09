Украина в 90% случаев голосует в ООН за антиизраильские резолюции, это ненормальная ситуация – посол Израиля

Израиль занял четкую позицию относительно Украины и не отходил от нее "ни на миллиметр", заявил Бродский Фото: pixabay.com

"Мы в 90% случаев голосуем в поддержку Украины в ООН и других международных организациях по жизненно важным для вашей страны вопросам. Например, мы поддержали мирный план [президента Украины Владимира] Зеленского и осудили российскую агрессию. К сожалению, я не могу сказать того же об Украине, потому что ситуация диаметрально противоположная. Украина в 90% случаев голосует за антиизраильские резолюции", – сказал дипломат.

Он считает, что "это ненормальная ситуация, особенно в свете того, что Украина довольно часто обращается к Израилю с различными просьбами".

Журналисты отметили, что "в своих голосованиях Украина действует исходя из ранее принятых резолюций ООН".

"Это формальный ответ. А мне бы хотелось неформального отношения к этому вопросу. На мой взгляд, оно должно заключаться в том, что если Украина считает Израиль дружественным государством и обращается к нему с просьбами, то ваша страна должна поддерживать мою страну по вопросам, важным для нас, – так же, как Израиль поступает в отношении Украины по вопросам, являющимся жизненно важными для вас", – заявил Бродский.

На реплику о том, что в 2016 году Израиль не проголосовал за резолюцию о территориальной целостности Украины, посол ответил, что "Израиль тогда по техническим причинам не голосовал".

"С тех пор Израиль занял четкую позицию, поддерживая территориальную целостность Украины, и от этой позиции не отходил ни на миллиметр", – подчеркнул Бродский.