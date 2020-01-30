Умер бывший председатель Верховного Суда, экс-министр юстиции Украины Бойко

На 83-м году жизни скончался бывший председатель Верховного Суда Украины Виталий Бойко. Он возглавлял ВСУ с 1994 по 2002 годы.

Бывший председатель Верховного Суда Украины, экс-министр юстиции Виталий Бойко ушел из жизни, сообщает 30 января пресс-служба Высшего совета правосудия.

"Высший совет правосудия выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу невероятной утраты – смерти Бойко Виталия Федоровича", – сказано в сообщении.

Бойко родился в 1937 году, начал карьеру судьи в 1963 году народным судьей, в 1964-м возглавил районный суд в Днепропетровске (сейчас – Днепр), в 1973-м стал зампредседателя Днепропетровского областного суда, а в 1986 году возглавил Донецкий областной суд. С 1992 по 1993 годы работал заведующим отделом национальной безопасности, обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Кабинета Министров Украины. С 1986 года четыре года был первым заместителем министра, в 1990–1992 годах – министром юстиции Украины. В 1993–1994 годах Бойко был послом Украины в Молдове.

В 1994 году был избран председателем Верховного Суда Украины и возглавлял его до выхода в отставку в 2002 году.

Выполнял полномочия члена Высшего совета юстиции с 24 марта 1998 по 24 октября 2002 года.

В ВСП отмечают, что Бойко был инициатором многих законопроектов, соорганизатором Союза юристов Украины, членом Совета по вопросам реформирования судебной системы Украины.