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Установка автоматизированных систем контроля выбросов не должна ложиться полностью на плечи бизнеса – Профессиональная ассоциация экологов

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Внедрить автоматизированную систему контроля за выбросами предлагает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Внедрить автоматизированную систему контроля за выбросами предлагает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Фото: depositphotos.com

Реформа контроля за промышленными выбросами должна сопровождаться участием государства в ее финансировании, заявила "Обозревателю" президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок. Так она прокомментировала инициативу правительства ввести автоматизированую систему контроля выбросов.

"Автоматизированная система контроля (АСК) – это первоочередная задача. Однако крайне важно, чтобы эти изменения позволяли соблюдать закон Украины о метрологии, ведь без четких методик измерения контроль состояния окружающей среды будет противоречивым. Поэтому мы обратились в Минокружение и сейчас ждем их разъяснения", – сказала эколог.

По словам Цыганок, Украине нужны стандарты для отбора образцов, а также анализа загрязняющих веществ и измерения параметров процессов.

"Система качества контроля выбросов должна опираться на референтные методы измерения для сертификации. Это – сложная система. А у нас часто бывает, что закон принят, а инструментарий совсем не работает. Поэтому единство технических спецификаций и технических средств должно предусматривать синхронизацию по определенным методикам", – объяснила она.

Главный вопрос при внедрении реформы – финансирование, подчеркнула Цыганок. Перед тем как обязывать бизнес устанавливать такие системы, нужна система стимулирования и мотивации.

"Ключевой вопрос – из каких источников будут финансироваться эти системы мониторинга? За рубежом это было софинансирование, то есть в европейских странах государство заинтересовано в том, чтобы нормы не оставались только на бумаге, и частично финансировало окружающие проекты. Поэтому хотелось бы узнать, готовы ли наша власть и международное сообщество к софинансированию установления этих систем. Международное сообщество выделяет значительные средства на проекты по охране окружающей среды, но будут ли эти средства вложены в необходимые реформы или снова распылятся по нецелевым проектам, а АСК предприятия обяжут устанавливать за собственные средства? Этого очень бы не хотелось", – заявила Цыганок.

Контекст:

Внедрение автоматизированной системы контроля за выбросами предлагает в своем проекте постановления Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Теги: экология, промышленность, правительство, реформа, финансирование, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Людмила Цыганок, выбросы
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