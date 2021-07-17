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В Беларуси Telegram-канал Тихановского "Страна для жизни" внесли в список экстремистских

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Тихановский находится под арестом
Тихановский находится под арестом
Фото: svaboda.org

Власти Беларуси внесли в "Республиканский список экстремистских материалов" Telegram-канал, чат-бот и чат "Страна для жизни" белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского, а также Telegram-канал одноименного фонда. Об этом 16 июля сообщило "Еврорадио".

Решение о внесении ресурсов в список экстремистских суд Центрального района Минска принял 12 июля.

Контекст:

Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" (у него более 330 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу.

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

11 марта Следственный комитет Беларуси предъявил окончательное обвинение Тихановскому и другим фигурантам уголовного дела, в котором он проходит. Ему вменяют четыре статьи Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиПо состоянию на 16 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 493 человека.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, экстремизм, Сергей Тихановский
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