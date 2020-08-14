В Чехии во время незаконной покупки боеприпасов задержали сотрудника российского посольства – СМИ

25 июня чешские силовики задержали в городе Ржичаны неподалеку от столицы Чехии Праги сотрудника российского посольства, который, по мнению следователей, незаконно приобретал боеприпасы для снайперских винтовок. Об этом 14 августа сообщил портал iROZHLAS.cz со ссылкой на четыре источника в спецслужбах и дипломатических кругах Чехии.

Полиция задержала россиянина при нелегальной покупке патронов марки Lapua (Финляндия) для снайперских винтовок и других боеприпасов. По данным журналистов, речь идет о гражданском сотруднике военной секции посольства России в Чехии.

Поскольку у мужчины был дипломатический паспорт, после составления протокола его отпустили. Закупленные боеприпасы конфисковали. Вскоре после инцидента россиянин покинул Чехию.

5 июня правительство Чехии приняло решение выслать из страны двух российских дипломатов. На этот шаг чешские власти пошли после обнародования информации о прибытии в страну российского дипломата, который якобы планировал отравить ряд чешских политиков, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главу администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану.

Решение о высылке российских дипломатов в МИД РФ назвали "хамским поступком" и связали происходящее с членством Чехии в НАТО. Позже в России объявили, что в ответ вышлют из страны двух чешских дипломатов.