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Климкин: Высылка двух российских "дипломатов" из Праги – наиболее унизительная для Москвы за всю историю

После высылки российских дипломатов из Чехии "буквально все" смеются над представителями РФ, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин: Я бы теперь этот случай российской дипломатии везде упоминал
Климкин: Я бы теперь этот случай российской дипломатии везде упоминал
Фото: Pavlo Klimkin / Facebook

Высылка двух российских "дипломатов" из Праги – наиболее унизительная для Москвы за всю историю. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, сейчас "буквально все" смеются над представителями РФ.

"Теперь российских шпионов высылают почти регулярно, но в этом случае один из них тайно "настучал" на другого чешским спецслужбам, чтобы от него избавиться. Он сказал, что его коллега привез в Прагу ядовитое вещество рицин для атаки на чешских политиков. Об этом можно было бы вообще не вспоминать, но я не помню, чтобы так смеялись над российскими "дипломатами" – буквально все. Я бы теперь этот случай российской дипломатии везде упоминал", – отметил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1188626504818037

О решении правительства Чехии выслать из страны двух российских дипломатов стало известно 5 июня. На этот шаг чешские власти пошли после обнародования информации о прибытии в страну российского дипломата, который якобы планировал отравить ряд чешских политиков.

26 апреля 2020 года издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации района Прага-6 Ондржея Коларжа.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану.

После выхода статьи российское министерство иностранных дел направило Чехии ноту протеста. "Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания", – сказано в заявлении.

28 апреля пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сказала журналистам, что российская нота является "неуместной попыткой нарушить свободу прессы", сообщило агентство České noviny. Она рассказала, что министерство направило свою ноту в российское посольство, в которой указало, что Чехия не будет вмешиваться в работу журналистов, и напомнила о Договоре о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Решение о высылке российских дипломатов в МИД РФ назвали "хамским поступком" и связали происходящее с членством Чехии в НАТО. Позже в России объявили, что в ответ вышлют из страны двух чешских дипломатов.

Теги: Россия, Чехия, Павел Климкин, отравление, дипломаты
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