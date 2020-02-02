В "Голосе" назвали падение рейтинга партии "обычной историей"

Результаты социологических опросов, согласно которым партия "Голос" не проходит в Верховную Раду являются "обычной историей". Об этом народный депутат, лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин сказал в интервью НВ, опубликованном 2 февраля.
"Если вы обращали внимание, социология всегда показывает, что в течение примерно года после выборов любая политическая сила, которая не находится при власти, теряет в процентах", – заявил он.
Отвечая на вопрос журналиста, Рахманин сказал, что полтисилы, которые находятся при власти и оппонирующие им партии находятся в "более выгодной ситуации", так как они являются ньюсмейкерами.
"Политическая сила, не находящаяся в жесткой оппозиции или при власти, в таком раскладе ньюсмейкером не считается", – добавил он, отметив, что по его данным, также поддержку избирателей теряет "Европейская солидарность".
На внеочередных парламентских выборах в 2019 году "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.
Согласно опросу Центра Разумкова, который проводился в период с 17-го по 21 января, в Раду проходят пять партий: "Слуга народа" (45,4%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,8%), "Европейская солидарность" (12,3%), "Батьківщина" (8%) и "Сила и честь" (5,2%). "Голос" получил 2,5% поддержки опрошенных.