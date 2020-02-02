В "Голосе" назвали падение рейтинга партии "обычной историей"

Социологические опросы показывают, что поддержка партий, которые не находятся у власти, падает в течение "примерно года после выборов", заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Результаты социологических опросов, согласно которым партия "Голос" не проходит в Верховную Раду являются "обычной историей". Об этом народный депутат, лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин сказал в интервью НВ, опубликованном 2 февраля.

"Если вы обращали внимание, социология всегда показывает, что в течение примерно года после выборов любая политическая сила, которая не находится при власти, теряет в процентах", – заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста, Рахманин сказал, что полтисилы, которые находятся при власти и оппонирующие им партии находятся в "более выгодной ситуации", так как они являются ньюсмейкерами.

"Политическая сила, не находящаяся в жесткой оппозиции или при власти, в таком раскладе ньюсмейкером не считается", – добавил он, отметив, что по его данным, также поддержку избирателей теряет "Европейская солидарность".