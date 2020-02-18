В Кабмине рассказали, по каким критериям будут оценивать глав облгосадминистраций

Среди критериев оценивания министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет назвал количество детей в области, охваченных инклюзивным обучением, уровень охвата прививками и суммарную мощность альтернативных источников энергии.

Дубилет рассказал, как будут оценивать глав ОГА Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

Кабинет Министров Украины определил 24 ключевых показателя эффективности, по которым будет проводиться оценка глав областных государственных администраций. Об этом 18 февраля в Facebook рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По словам Дубилета, сперва таких критериев было около сотни, но с таким количеством было бы невозможно работать, потому их сократили до 24.

Полный список критериев выглядит следующим образом:

Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;

количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;

расширение сети опорных заведений общего среднего образования;

организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;

количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания;

количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;

автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;

обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;

уровень охвата прививками;

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;

обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;

охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;

суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);

уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;

выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";

уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах

уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;

уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;

объем доходов сводного бюджета области;

объем капитальных расходов сводного бюджета области;

уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);

стоимость закупок в электронной системе закупок;

открытые торги относящиеся к сфере управления глав ОГА;

просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

Дубилет отметил, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.