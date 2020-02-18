В Кабмине рассказали, по каким критериям будут оценивать глав облгосадминистраций

Кабинет Министров Украины определил 24 ключевых показателя эффективности, по которым будет проводиться оценка глав областных государственных администраций. Об этом 18 февраля в Facebook рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
По словам Дубилета, сперва таких критериев было около сотни, но с таким количеством было бы невозможно работать, потому их сократили до 24.
Полный список критериев выглядит следующим образом:
- Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;
- количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;
- расширение сети опорных заведений общего среднего образования;
- организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;
- количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания;
- количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;
- автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;
- обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;
- уровень охвата прививками;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;
- обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;
- охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;
- суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);
- уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;
- выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";
- уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах
- уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;
- уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;
- объем доходов сводного бюджета области;
- объем капитальных расходов сводного бюджета области;
- уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);
- стоимость закупок в электронной системе закупок;
- открытые торги относящиеся к сфере управления глав ОГА;
- просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.
Дубилет отметил, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.