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В Кабмине рассказали, по каким критериям будут оценивать глав облгосадминистраций

Среди критериев оценивания министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет назвал количество детей в области, охваченных инклюзивным обучением, уровень охвата прививками и суммарную мощность альтернативных источников энергии.

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Дубилет рассказал, как будут оценивать глав ОГА
Дубилет рассказал, как будут оценивать глав ОГА
Фото: Дмитро Дубілет / Facebook

Кабинет Министров Украины определил 24 ключевых показателя эффективности, по которым будет проводиться оценка глав областных государственных администраций. Об этом 18 февраля в Facebook рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По словам Дубилета, сперва таких критериев было около сотни, но с таким количеством было бы невозможно работать, потому их сократили до 24.

Полный список критериев выглядит следующим образом:

  • Количество детей в возрасте от трех до пяти лет, охваченных дошкольным образованием;
  • количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением;
  • расширение сети опорных заведений общего среднего образования;
  • организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом;
  • количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания;
  • количество заключенных деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь;
  • автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи;
  • обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения;
  • уровень охвата прививками;
  • протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция;
  • обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более лет;
  • охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности;
  • суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой);
  • уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности;
  • выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития";
  • уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах
  • уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года;
  • уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области;
  • объем доходов сводного бюджета области;
  • объем капитальных расходов сводного бюджета области;
  • уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы);
  • стоимость закупок в электронной системе закупок;
  • открытые торги относящиеся к сфере управления глав ОГА;
  • просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

Дубилет отметил, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.

https://www.facebook.com/dubilet/posts/10158223767833552

Теги: Украина, Кабинет Министров, Дмитрий Дубилет
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