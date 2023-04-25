В Казахстане экс-премьер-министра приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о госизмене

Судебный процесс проходил под грифом "совершенно секретно", уточнили в суде.

"Масимов признан виновным [...], путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", – говорится в сообщении.

Также суд зачитал приговоры и трем бывшим заместителям Масимова в КНБ: Ануару Садыкулову – 16 лет лишения свободы, Даулету Ергожину – 15 лет, Марату Осипову (обвинялся только в превышении власти и должностных полномочий) – три года тюрьмы.

Все четверо лишены званий генералов и государственных наград.

Приговоры еще не вступили в законную силу.

"Радио Азаттык" объясняет, что Масимов, который занимал должность премьер-министра в 2007–2012 и 2014–2016 годах, считался доверенным лицом бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В ходе "кровопролитных январских событий 2022 года" Масимова уволили с должности главы КНБ и задержали. Его обвинили в государственной измене и попытке захвата власти.

Представители и родственники Масимова заявляли, что уголовное дело политически мотивированно, отмечает "Радио Азаттык".