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"В маске можно оставаться незамеченным". Зеленского сняли на видео в киевском магазине

Пользователь Facebook Людмила Архарова опубликовала видео с человеком в маске в продуктовом магазине в Киеве. Она утверждает, что это президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский был в маске
Зеленский был в маске
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский заходил за покупками в один из супермаркетов Киева. Об этом 6 июня в сообщила пользователь Facebook Людмила Архарова.

"Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты. Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход, а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным", – прокомментировала она.

По данным Архаровой, речь идет о магазине goodwine.

Она также опубликовала два видео с мужчиной в маске, который очень похож на президента Украины. У него полная тележка с продуктами. 

https://www.facebook.com/lyudmyla.penkrat/posts/4478858795461291

Теги: Киев, продукты, видео, Владимир Зеленский, охранник, магазин, покупки
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