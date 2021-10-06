В НАПК представили Антикоррупционный портал, он должен помогать оценивать коррупционные риски в деятельности власти

Полное название ресурса – Антикоррупционный портал для уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционных уполномоченных). На этой платформе будут организованы каталог коррупционных рисков, собрание судебной практики и экспертных мнений.

"Портал поможет руководителям органов власти или государственных организаций отследить, какие коррупционные риски надо устранить в деятельности их учреждений", – говорится в сообщении. Предполагается, что общественность и журналисты также смогут отслеживать, избегает ли орган власти коррупционных рисков и к чему приводит пренебрежение этими рисками.

"Мы верим, что не нужно каждому из вас, антикоррупционных уполномоченных, углубляться в экспертное законодательство, если можно и необходимо использовать экспертизу коллег, которые являются специалистами в той или иной сфере. Именно ориентируясь на это, мы разрабатывали портал", – сказал глава НАПК Александр Новиков.

Он отметил, что портал еще предстоит усовершенствовать вместе с пользователями ресурса, и добавил, что дополнительные бюджетные средства на его создание не привлекались.

В будущем на портале также заработает специальный кабинет уполномоченного, который позволит ускорить рабочие процессы и поддерживать связь между антикоррупционными уполномоченными и сотрудниками НАПК.

На портале также можно будет найти информацию об антикоррупционных программах властных институтов и их выполнении, ресурсы для онлайн-обучения и развития профессиональной сети антикоррупционных уполномоченных.