В НАПК решили проверить на конфликт интересов замглавы Офиса президента Украины Тимошенко

С февраля по август этого года в Украине проходил Всеукраинский форум "Украина 30". В рамках мероприятия поднимались темы коронавируса, инфраструктуры, медиа, образования, безопасности, экологии, международной политики и другие.

По сведениям "Бабеля", участие в форуме "Украина 30" было платным для ряда организаций, в частности – для Национальной ассоциации адвокатов Украины, Высшей школы адвокатуры, агропромышленных холдингов МХП Юрия Косюка, "Кернел" Андрея Веревского, агрохолдингов "Континентал Фармерз Групп", "Эридон", "Индустриальная молочная компания", LNZ Group, группы компаний "Эпицентр", киевского казино "Шангри Ла" и других. По данным журналистов, они заплатили от 100 тыс. до 750 тыс. грн.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что на проведение Всеукраинского форума "Украина 30" деньги из бюджета не тратили. Тимошенко "четко и профессионально" отработал мероприятие, говорил Подоляк.