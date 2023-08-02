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В Нигере захватившая власть хунта объявила об открытии границ с пятью странами

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Из Нигера в Париж прибыл первый эвакуационный рейс
Из Нигера в Париж прибыл первый эвакуационный рейс
Фото: ЕРА

Военные Нигера, которые сместили президента Мохамеда Базуму и назвали себя властью страны, объявили об открытии границ с пятью соседними государствами. Об этом 2 августа сообщает France 24 со ссылкой на выступление представителя хунты по телевидению.

Согласно заявлению, воздушные и наземные границы открываются с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом.

Нигер имеет границы с семью странами, кроме перечисленных, это Бенин и Нигерия.

Границы хунта в Нигере закрыла сразу после госпереворота.

Французский телеканал обращает внимание, что об открытии границ с рядом стран хунта объявила сразу после вылета из Нигера первого французского эвакуационного авиарейса с 262 пассажирами на борту, самолет прибыл в Париж.

Контекст:

В Нигере 26 июля произошла попытка государственного переворота, где сотрудники президентской гвардии задержали Базума. Недовольные члены элитной президентской гвардии перекрыли доступ в резиденцию и офисы президента в столице Ниамее, а после срыва переговоров "отказались освободить президента".

27 июля военные в эфире национального телевидения Нигера объявили о государственном перевороте.

Участники акций в поддержку хунты держали в том числе российские флаги.

СМИ сообщали, что захватившие власть военные задержали 130 активистов правящей Партии за демократию и социализм (PNDS), а также пять министров законного правительства.

С момента обретения независимости бывшей французской колонией в 1960 году это уже пятый госпереворот в стране. Первый произошел в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, а предыдущий – в феврале 2010 года, когда был свергнут президент Махамаду Танджа. Также имели место многочисленные попытки путчей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: военные, Алжир, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, границы
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