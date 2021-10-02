В Одесской области трактор с прицепом съехал в обочину. Погиб ребенок

По информации правоохранителей, пятеро детей в возрасте от девяти до 15 лет были в прицепе трактора. Водитель ехал вдоль склона, не справился с управлением и съехал в обочину.

Девятилетний ребенок погиб в карете скорой помощи от полученных травм, другие дети не пострадали. Мужчина скрылся с места аварии, полицейские ищут его.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.