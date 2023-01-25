В Одесской области задержали мэра Рени. Его подозревают во взяточничестве

Об этом проинформировали пресс-службы САП и НАБУ.

"По данным следствия, депутат по предварительному сговору с мэром получил часть неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила $100 тыс. Лиц разоблачили "на горячем" сразу после получения ими части оговоренных средств", – говорится в релизе прокуратуры.

Согласно сообщению правоохранителей, мэра и депутата задержали, САП и НАБУ будут сообщать им о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Имен фигурантов не называют. Глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко сообщил, что речь идет о мэре Рени Игоре Плехове и депутате Ренийского городского совета Иване Подойлове.

"Ждем решения суда, который докажет или опровергнет их вину. Тем не менее сам прецедент говорит о том, что не все понимают, чем на самом деле должны заниматься на своих должностях госслужащие, особенно во время войны. Поэтому призываю всех должностных лиц независимо от занимаемой должности исполнять свои обязанности и работать на благо жителей Одесской области и победу, а не создавать подобные позорные прецеденты", – написал он.

По информации "Думской", задержание состоялось 24 января.