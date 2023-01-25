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В Одесской области задержали мэра Рени. Его подозревают во взяточничестве

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Мэра и депутата горсовета задержали при получении части взятки, сообщили в НАБУ
Мэра и депутата горсовета задержали при получении части взятки, сообщили в НАБУ
Фото: НАБУ / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на получении взятки мэра и депутата горсовета одного из городов Одесской области.

Об этом проинформировали пресс-службы САП и НАБУ

"По данным следствия, депутат по предварительному сговору с мэром получил часть неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составила $100 тыс. Лиц разоблачили "на горячем" сразу после получения ими части оговоренных средств", – говорится в релизе прокуратуры. 

Согласно сообщению правоохранителей, мэра и депутата задержали, САП и НАБУ будут сообщать им о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения. 

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid0gzPFEvjLasUBAzq9yvkjJSFdjAUcdaLLoLQNmpU5mKDn7EhmywLzEYQBcxxyuLoYl

Имен фигурантов не называют. Глава Одесской областной государственной военной администрации Максим Марченко сообщил, что речь идет о мэре Рени Игоре Плехове и депутате Ренийского городского совета Иване Подойлове. 

"Ждем решения суда, который докажет или опровергнет их вину. Тем не менее сам прецедент говорит о том, что не все понимают, чем на самом деле должны заниматься на своих должностях госслужащие, особенно во время войны. Поэтому призываю всех должностных лиц независимо от занимаемой должности исполнять свои обязанности и работать на благо жителей Одесской области и победу, а не создавать подобные позорные прецеденты", – написал он. 

По информации "Думской", задержание состоялось 24 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: прокуратура, Одесская область, антикоррупционное бюро, взятка, задержание, НАБУ, Рени, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП
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