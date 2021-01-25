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ПОЛИТИКА

В Офисе президента рассказали о "лучшем подарке" Зеленскому ко дню рождения

Президент Украины Владимир Зеленский попросил в качестве подарка ко дню рождения поддержать материально одну из инфекционных больниц в Украине, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

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Зеленскому исполнилось 43 года
Зеленскому исполнилось 43 года
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский попросил желающих поздравить его с днем рождения перевести деньги на счет любой инфекционной больницы в Украине. О такой просьбе президента рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" 25 января.

"Президент Украины попросил тех, кто изъявил желание поздравить его с днем рождения и подарить ему подарок, поддержать одну из инфекционных больниц любой суммой, но от всего сердца", – сказала она.

Мендель добавила, что благотворительность и помощь врачам для Зеленского – лучший подарок".

Зеленскому исполнилось сегодня 43 года. В своем Instagram он показал, как начался его день рождения в спортивном зале. Зеленского поздравила его жена Елена, опубликовав в Instagram совместное с ним селфи с нижнего ракурса на фоне синего неба.

Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику он основал студию "Квартал 95", которая занималась производством развлекательного контента.

Теги: благотворительность, Владимир Зеленский, президент, больницы, поздравление
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