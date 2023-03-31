В парламенте Австрии осудили бойкот Зеленского пророссийской партией

Райнгольд Лопатко – спикер по внешней политике Австрийской народной партии (ОVP), – которая вместе с партией "Зеленые" составляет правящую коалицию, – поблагодарил Зеленского "за мужественную и решительную позицию в борьбе Украины за свободу против агрессора – России".

"Мы привержены нашей системе ценностей и, конечно, должны защищать ее от диктаторских режимов, таких как путинский. И даже здесь, в Австрии, как мы видим сегодня, друзья [президента РФ Владимира] Путина поощряются лидером партии FPО [Гербертом] Киклем представлять месседжи "Радио Москва" здесь, в Австрии. И сегодня снова все было четко продемонстрировано: Кикль солидарен с Путиным, мы же стоим с народом Украины", – заявил он, приветствовав выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина.

Выступление Зеленского в парламенте совместимо с нейтралитетом Австрии, добавил представитель партии.

Он обратил внимание, что Зеленский выступал ранее в ряде парламентов, но "там ни одна партия не повернулась спиной к народу Украины, как это сделала сегодня Партия свободы". Лопатко выразил сожаление в связи с действиями коллег по парламенту.

Спикер партии "Зеленые" Ева Эрнст-Дзидзи заверила "Укринформ" в солидарности с Украиной. Война, развязанная Россией, – это "война не только против Украины и ее народа, а война, которая чрезвычайно угрожает стабильности во всем мире и подрывает глобальный порядок безопасности", подчеркнула она.

Глава оппозиционной либеральной партии NEOS Беате Майнль-Райзингер тоже осудила бойкот FPО.

"Мне сегодня очень стыдно, что тоже у нас, здесь в парламенте, есть люди, которые не могут отличить жертву от преступника, не могут отличить захватническую войну от конфликта", – сказала она, назвав коллаборантами диктаторских режимов тех, кто "отводит взгляд в сторону" от борьбы украинского народа.

Пророссийскую позицию FPО раскритиковал также заместитель председателя оппозиционной Социал-демократической партии Австрии Йорг Ляйхтфрид.