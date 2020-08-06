В партии "Голос" Порошенко считают большим политическим врагом, чем Зеленского

По словам главы партии "Голос", нардепа Киры Рудик, фракция Рады "Европейская солидарность", в которую входит пятый президент Украины Петр Порошенко, пытается показать, что фракция "Голос" – ее часть. Рудик отметила, что в этом отличие Порошенко от президента Украины Владимира Зеленского.

Рудик отметила, что в "Голосе" есть симпатизирующие разным политикам Фото: Голос / Facebook

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко является большим политическим врагом для партии "Голос", чем действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом народный депутат от "Голоса", глава партии Кира Рудик заявила "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 6 августа.

"Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская солидарность". Ну, то есть показать – так это же просто наша часть", – сказала Рудик.

Она отметила, что в партии "Голос" есть люди, которые симпатизируют разным политикам.

17 июля Рудик объявила об официальном переходе парламентской фракции "Голоса" в оппозицию. Она отметила, что власть нужно менять.

Фракция "Голоса" в Верховной Раде состоит из 19 народных депутатов, "Европейская солидарность" – из 27. Фракция "Слуги народа", являющаяся в парламенте монобольшинством и поддерживающая политику Зеленского, – из 248.