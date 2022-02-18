ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В партии "Наш край" заявили, что в Украине начали увольнять врачей из-за нехватки денег на зарплаты

В пресс-службе партии "Наш край" отметили, что врачи звонят на горячую линию Минздрава, но безрезультатно
В пресс-службе партии "Наш край" отметили, что врачи звонят на горячую линию Минздрава, но безрезультатно
Фото: depositphotos.com

Правительство пообещало врачам и медсестрам повышенные ставки, но в итоге в больницах медиков массово переводят на 0,5 и даже 0,25 ставки, а руководству одной государственной больницы пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить зарплаты. С таким заявлением 16 февраля выступила врач-инфекционист и депутат Николаевского горсовета от партии "Наш край" Светлана Федорова, пишет сайт политической силы.

"К такой плачевной ситуации привела бестолковая реформа Супрун-Ляшко (экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун и действующего главы министерства Виктора Ляшко. – "ГОРДОН"). Из-за фатального недофинансирования врачи получают копейки. Специалисты уезжают в страны ЕС, которые в условиях пандемии упрощают трудоустройство зарубежных медиков. Украинцы затрудняются подписать декларации с семейными врачами, хирурги работают без медсестр. А в Украине тем временем начали увольнять врачей, ведь денег на их зарплату нет", – заявила Федорова.

Она сообщила, что в больницах по-разному решают проблемы с финансированием.

"После бездумного обещания власти поднять врачам и медсестрам ставки их массово переводят на 0,5 и даже 0,25. Руководству одной госбольницы пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить медикам их заработок! И на фоне этого министр здравоохранения публично отчитывается, что врачам не просто выплачивают их зарплаты, но и выдают повышенные ставки", – подчеркнула инфекционист.

В партии "Наш край" напомнили, что на прошлой неделе предложили врачам по всей стране сообщать о реальной ситуации с выплатой зарплат.

"Количество обращений шокирует. Например, в одной из больниц в Винницкой области медицинским работникам предложили выбор: добровольное заявление о переводе на 0,5 ставки, расчет по собственному желанию или увольнение по статье. На задержку зарплат жалуются врачи Кировоградской, Львовской, Одесской, Тернопольской областей. Медикам в Киеве задерживают [зарплатудо трех месяцев, а один из работников пожаловался, что с ноября 2020 года ждет больничные. В Кременчугской больнице говорят, что за декабрь не получили "ковидные", как и зарплату за январь. И такая ситуация по всей стране", – сказано в заявлении политсилы.

В пресс-службе отметили, что врачи звонят на горячую линию Минздрава, но безрезультатно.

"Мы в партии "Наш край" настаиваем, что власти срочно должны выплатить врачам их зарплаты. Также предусмотреть койкоместа в достаточном количестве для ожидаемого увеличения заболеваемости, а в бюджете на 2022 год предусмотреть создание коронавирусного фонда с целевым назначением непосредственно на медицину и доплаты медикам, связанным с лечением от коронавируса. Мы призываем правительство остановить убийственную реформу Ляшко-Супрун, уничтожившую медицину в Украине", – сказала Федорова.

Она считает, что медучреждениям необходим глобальный аудит, чтобы выявить наибольший дефицит врачей, медикаментов и оборудования.

Контекст:

Кабинет Министров Украины на заседании 12 января 2022 года принял постановление об увеличении заработной платы медицинским работникам. "Документ предусматривает повышение базового уровня заработной платы для врачей и медицинских сестер. С 1 января зарплата врача должна быть не менее 20 тыс. грн, медицинской сестры – 13,5 тыс. грн", – сказал на заседании Кабмина глава Минздрава. Он уточнил, что в бюджете на этот год предусмотрено такое повышение зарплат для медработников.

Теги: зарплата, бюджет, долги, Наш край, выплаты, больницы, врачи, финансирование, задолженность по зарплате, здравоохранение, Светлана Федорова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса
"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса
"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру
"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру
"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной
"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной
Беленюк на фоне возможного вторжения РФ в Украину показал, как чистит дома оружие
Беленюк на фоне возможного вторжения РФ в Украину показал, как чистит дома оружие
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года"
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года" Актуально
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (362094)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (155720)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (77173)
4
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (42962)
5
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (42574)
6
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (35777)
7
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (33030)
8
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (32389)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS