В партии "Наш край" заявили, что в Украине начали увольнять врачей из-за нехватки денег на зарплаты

В пресс-службе партии "Наш край" отметили, что врачи звонят на горячую линию Минздрава, но безрезультатно Фото: depositphotos.com

"К такой плачевной ситуации привела бестолковая реформа Супрун-Ляшко (экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун и действующего главы министерства Виктора Ляшко. – "ГОРДОН"). Из-за фатального недофинансирования врачи получают копейки. Специалисты уезжают в страны ЕС, которые в условиях пандемии упрощают трудоустройство зарубежных медиков. Украинцы затрудняются подписать декларации с семейными врачами, хирурги работают без медсестр. А в Украине тем временем начали увольнять врачей, ведь денег на их зарплату нет", – заявила Федорова.

Она сообщила, что в больницах по-разному решают проблемы с финансированием.

"После бездумного обещания власти поднять врачам и медсестрам ставки их массово переводят на 0,5 и даже 0,25. Руководству одной госбольницы пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить медикам их заработок! И на фоне этого министр здравоохранения публично отчитывается, что врачам не просто выплачивают их зарплаты, но и выдают повышенные ставки", – подчеркнула инфекционист.

В партии "Наш край" напомнили, что на прошлой неделе предложили врачам по всей стране сообщать о реальной ситуации с выплатой зарплат.

"Количество обращений шокирует. Например, в одной из больниц в Винницкой области медицинским работникам предложили выбор: добровольное заявление о переводе на 0,5 ставки, расчет по собственному желанию или увольнение по статье. На задержку зарплат жалуются врачи Кировоградской, Львовской, Одесской, Тернопольской областей. Медикам в Киеве задерживают [зарплату] до трех месяцев, а один из работников пожаловался, что с ноября 2020 года ждет больничные. В Кременчугской больнице говорят, что за декабрь не получили "ковидные", как и зарплату за январь. И такая ситуация по всей стране", – сказано в заявлении политсилы.

В пресс-службе отметили, что врачи звонят на горячую линию Минздрава, но безрезультатно.

"Мы в партии "Наш край" настаиваем, что власти срочно должны выплатить врачам их зарплаты. Также предусмотреть койкоместа в достаточном количестве для ожидаемого увеличения заболеваемости, а в бюджете на 2022 год предусмотреть создание коронавирусного фонда с целевым назначением непосредственно на медицину и доплаты медикам, связанным с лечением от коронавируса. Мы призываем правительство остановить убийственную реформу Ляшко-Супрун, уничтожившую медицину в Украине", – сказала Федорова.

Она считает, что медучреждениям необходим глобальный аудит, чтобы выявить наибольший дефицит врачей, медикаментов и оборудования.