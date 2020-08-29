В партии "За майбутнє" заявили, что обыски в мэрии Черкасс – это запугивание перед местными выборами

Обыски в городском совете Черкасс проводили во время визита в город президента Украины Владимира Зеленского, который открыто критиковал деятельность черкасского городского головы Анатолия Бондаренко, и это является "особенно циничным", заявили в партии "За майбутнє".

В политической партии "За майбутнє" заявили, что протестуют против действий властей, "направленных на политическое давление, на членов партии, которые планируют участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года". Об этом сказано в заявлении политической силы, опубликованном на ее сайте 28 августа.

В пятницу мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который присоединился к команде партии, сообщил, что 55 человек из налоговой Киева проводят обыски в горсовете. По информации партийцев, сотрудники Государственной фискальной службы ищут документы, связанные с уклонением от уплаты налогов.

"Активизация налоговиков состоялась на второй день после проведения съезда политической партии "За майбутнє", на котором было объявлено об участии партии в местных выборах 25 октября 2020 года и приобщении к партийной команде целого ряда профессионалов из разных регионов Украины, которые имеют высокое доверие избирателей и высокие шансы на победу. Особенно цинично то, что обыски проходят во время визита в город Черкассы президента Украины Владимира Зеленского, который открыто критиковал деятельность черкасского городского головы Анатолия Бондаренко", – подчеркнули в партии.

В политсиле заявили, что власть повторяет политику предшественников.

"Партия "За майбутнє" призывает власти прекратить попытки запугивания партийцев и не брать пример с негативных страниц истории Украины, не повторять действия предшественников, ведь как известно, украинцы отвечают на любое давление и репрессии со стороны властей", – предупредили в партии.

Бондаренко был избран мэром Черкасс в 2015 году. В мае 2020 года исполнительный комитет городского совета принял решение о смягчении в Черкассах карантинных ограничений с 1 мая – то есть еще до того, как ослабление началось по всей стране. Намерение черкасских властей раскритиковали центральные власти.

Зеленский передал Бондаренко "привет" от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, а позже заявил, что за один стол "с такими бандитами" не сядет. В ответ мэр обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, он хочет взыскать с Зеленского 1 грн.