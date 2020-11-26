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В Раду на этой неделе внесут новый закон об ответственности за недостоверное декларирование – Вениславский

Новый законопроект об ответственности за недостоверное декларирование рассмотрят в Верховной Раде уже на следующей пленарной неделе, рассказал представитель президента в Конституционном с Суде Украины Федор Вениславский.

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Вениславский не исключает и вероятность отставки всего состава Конституционного суда
Вениславский не исключает и вероятность отставки всего состава Конституционного суда
Фото: censor.net

В Верховную Раду на этой неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Об этом рассказал представитель президента в Конституционном  Суде Украины, нардеп Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

"На этой неделе эта статья Уголовного кодекса будет внесена в парламент", – рассказал нардеп, которого цитирует "РБК-Украина".

Он высказал мнение, что данный проект закона рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Кроме того, парламентарий прокомментировал возможную отставку главы КСУ Александра Тупицкого.

"Вы знаете, этого (отставки Тупицкого) ожидают все, это был бы лучший выход из сложившейся ситуации. Но я считаю, что у этого человека уже нет никаких моральных, этических факторов, которые бы заставили его уйти в отставку", – отметил Вениславский.

Нардеп не исключает и вероятность отставки всего состава Конституционного Суда.

"Все понимают, что этот состав КСУ, который голосовал за решение 27 октября, является сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов добросовестность голосовавших судей. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов дело не дойдет. Но если дойдет – будем голосовать за отставку всего суда", – сказал он.

КСУ 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что по состоянию на 27 октября в работе НАБУ находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы расследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. По семи фактам уже сообщили о подозрении, 34 дела направили в суд. В отношении 13 лиц уже есть решение суда. Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты.

Теги: Верховная Рада, Украина, декларация, КСУ, Федор Вениславский
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