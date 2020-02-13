Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В сети нашли архивные видео с Гончаруком. Там он участвует в митингах и снимается в массовке

В 2012 году нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук участвовал в акции протеста обманутых инвесторов в Киеве и принимал участие в ток-шоу журналиста Андрея Пальчевского "Про життя", следует из архивных видеороликов.

 
|
В ток-шоу Пальчевского Гончарук (слева) сидел в массовке
В ток-шоу Пальчевского Гончарук (слева) сидел в массовке
Скриншот: Андрей Пальчевский / YouTube

Нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук в 2012 году принимал участие в митинге обманутых инвесторов и снимался в массовке ток-шоу. На это обратили внимание пользователи Facebook 12 февраля. 

Так, в YouTube "5 канала" есть видео акции протеста в Киеве, которое датировано 5 июня 2012 года. На этом ролике Гончарук в мегафон скандирует: "Верните наше жилье". Кроме того, нынешний премьер тогда дал журналистам комментарий, заявив о "едва ли не самой масштабной проблеме" с жильем инвесторов.

Он говорил также, что "президент как орган государственной власти не может игнорировать" эту проблему. Тогда главой государства был Виктор Янукович. 

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

Еще одно видео, на которое обратили внимание в сети, обнародовано на YouTube-канале журналиста Андрея Пальчевского. Речь идет о выпуске ток-шоу "Про життя", вышедшем в эфир 20 июня 2012 года. В программе о любителях экстрима Гончарук снимался в массоdке. Он сидел в первом ряду как статист и ничего не комментировал. 

Гончарук появляется на 7.55 и 26.38 минуте видео. 

ВИДЕО
Видео: Андрей Пальчевский / YouTube

12 февраля в конце брифинга в Кабмине журналисты попросили Гончарука прокомментировать это видео, но премьер ушел. Вопрос прозвучал уже после того, как Гончарук объявил о завершении брифинга. 

Гончаруку 35 лет. Он – самый молодой премьер-министр в истории Украины. Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года.

Теги: Украина, видео, ток-шоу, Андрей Пальчевский, Алексей Гончарук, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Образ огурца? Отличная идея!". Жан-Поль Готье прокомментировал стиль экоактивистки Греты Тунберг
"Образ огурца? Отличная идея!". Жан-Поль Готье прокомментировал стиль экоактивистки Греты Тунберг
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS