В сети нашли архивные видео с Гончаруком. Там он участвует в митингах и снимается в массовке

В 2012 году нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук участвовал в акции протеста обманутых инвесторов в Киеве и принимал участие в ток-шоу журналиста Андрея Пальчевского "Про життя", следует из архивных видеороликов.

Нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук в 2012 году принимал участие в митинге обманутых инвесторов и снимался в массовке ток-шоу. На это обратили внимание пользователи Facebook 12 февраля.

Так, в YouTube "5 канала" есть видео акции протеста в Киеве, которое датировано 5 июня 2012 года. На этом ролике Гончарук в мегафон скандирует: "Верните наше жилье". Кроме того, нынешний премьер тогда дал журналистам комментарий, заявив о "едва ли не самой масштабной проблеме" с жильем инвесторов.

Он говорил также, что "президент как орган государственной власти не может игнорировать" эту проблему. Тогда главой государства был Виктор Янукович.

ВИДЕО

Видео: 5 канал / YouTube

Еще одно видео, на которое обратили внимание в сети, обнародовано на YouTube-канале журналиста Андрея Пальчевского. Речь идет о выпуске ток-шоу "Про життя", вышедшем в эфир 20 июня 2012 года. В программе о любителях экстрима Гончарук снимался в массоdке. Он сидел в первом ряду как статист и ничего не комментировал.

Гончарук появляется на 7.55 и 26.38 минуте видео.

ВИДЕО

Видео: Андрей Пальчевский / YouTube

12 февраля в конце брифинга в Кабмине журналисты попросили Гончарука прокомментировать это видео, но премьер ушел. Вопрос прозвучал уже после того, как Гончарук объявил о завершении брифинга.

Гончаруку 35 лет. Он – самый молодой премьер-министр в истории Украины. Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года.