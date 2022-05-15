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В случае уничтожения здания Верховной Рады есть четыре альтернативных места для сбора нардепов – Стефанчук

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В Раде готовились к действиям в условиях боевых действий
В Раде готовились к действиям в условиях боевых действий
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Перед масштабным вторжением российских войск в Украину в Верховной Раде проводили учения, как действовать в условиях войны. Об этом спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 15 мая.

"Парламент начал готовиться к возможным серьезным обострениям ориентировочно в конце прошлого года. Мы не ожидали, что будет полномасштабная война. Мне кажется, ни один человек со здравым смыслом не ожидал, что в середине ХХІ века может быть полномасштабная война", – сказал он.

По словам спикера, с конца 2021 года в Раде начали проверять мобилизационную подготовку, то есть как "обеспечены вопросы с логистикой, связью, возможностями общения между депутатскими группами и фракциями, для того чтобы обеспечить их присутствие на работе, в том числе в альтернативных помещениях, а не непосредственно в здании парламента".

"Кроме того, мы проверяли наличие средств защиты для народных депутатов, прорабатывали альтернативные варианты и способы ведения пленарных заседаний. [...] Например, в случае уничтожения здания парламента у нас было две точки в Украине, где народные депутаты могли бы собраться на заседание. У нас также были проработаны разные маршруты к этим точкам", – объяснил Стефанчук.

Он отметил, что еще две альтернативные точки были в Киеве – на случай, если бы не было возможности уехать из столицы. В этих точках можно "собраться и принимать решения, необходимые украинскому народу".

"В общей сложности мы проработали две позиции в Киеве и две в других регионах Украины. Географически я не могу сообщить, где они находятся, но такая работа, безусловно, была проделана", – подчеркнул Стефанчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ходе масштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, оккупантам удалось захватить часть Киевской области и подойти к столице, однако впоследствии Вооруженные силы Украины вытеснили захватчиков за пределы региона.

Заседания парламента Украины проходят, несмотря на военное положение в стране.

Теги: Верховная Рада, война, народные депутаты, вторжение, парламент, война России против Украины, Руслан Стефанчук, заседание
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