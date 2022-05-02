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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Место России – в изоляторе". Рада намерена обратиться к Конгрессу США с просьбой признать РФ спонсором терроризма – Стефанчук

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Доказательств соответствия РФ статусу спонсора терроризма более чем достаточно, заявил Руслан Стефанчук. На фото последствия ракетного удара РФ по многоэтажному жилому дому в Киеве
Доказательств соответствия РФ статусу спонсора терроризма более чем достаточно, заявил Руслан Стефанчук. На фото – последствия ракетного удара РФ по многоэтажному жилому дому в Киеве
Фото: ЕРА

2 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №7341 об обращении украинского парламента к обеим палатам Конгресса США – Палате представителей и Сенату – относительно признания России государством – спонсором терроризма.

Как отметил в Facebook председатель Рады Руслан Стефанчук, РФ "в шаге" от получения такого статуса.

"Доказательств соответствия России этому статусу более чем достаточно. Это зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины. Это использование РФ запретного оружия, в частности химического. Это захват в заложники мирного населения. Это постоянный ядерный террор. Это поддержка террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Это отравление семьи Скрипалей, сбивание малайзийского авиалайнера и так далее. И это далеко не полный перечень. С годами зло только набирает обороты. История – этому доказательство. Поэтому нельзя медлить – нужно действовать. Место России – в изоляторе: мы должны отделить террористов от цивилизованного мира всеми возможными методами", – написал он.

Признание РФ страной – спонсором терроризма позволит ужесточить санкции против нее и консолидировать мир вокруг Украины, считает спикер.

"Верховная Рада, в частности, призовет Конгресс США ввести санкции против правительственных и деловых кругов, политических партий России, поддерживающих войну. Парламент и весь украинский народ рассчитывает на поддержку США", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/407425997870911

Контекст:

Список государств – спонсоров терроризма существует в США, его составляет Госдеп. На сегодняшний день в него включены четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба. Включение в список позволяет наложить на государство дополнительные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно с начала полномасштабного нападения РФ на Украину призывал международное сообщество признать Россию государством-террористом.

14 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия после ее вторжения в Украину должна быть признана в мире террористическим государством, а все ее активы – заморожены.

Верховная Рада 14 апреля приняла закон о признании России государством-террористом. 29 апреля его направили на подпись Зеленскому.

Спикер Госдепа Нед Прайс говорил в апреле, что Госдепартамент США намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения РФ к ответственности, в том числе признание ее государством – спонсором терроризма. По данным экс-посла США в РФ, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола, в Конгрессе "есть большая поддержка этой инициативы".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, США, Украина, терроризм, Конгресс США, война России против Украины, Руслан Стефанчук
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