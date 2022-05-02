"Место России – в изоляторе". Рада намерена обратиться к Конгрессу США с просьбой признать РФ спонсором терроризма – Стефанчук

Как отметил в Facebook председатель Рады Руслан Стефанчук, РФ "в шаге" от получения такого статуса.
"Доказательств соответствия России этому статусу более чем достаточно. Это зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины. Это использование РФ запретного оружия, в частности химического. Это захват в заложники мирного населения. Это постоянный ядерный террор. Это поддержка террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Это отравление семьи Скрипалей, сбивание малайзийского авиалайнера и так далее. И это далеко не полный перечень. С годами зло только набирает обороты. История – этому доказательство. Поэтому нельзя медлить – нужно действовать. Место России – в изоляторе: мы должны отделить террористов от цивилизованного мира всеми возможными методами", – написал он.
Признание РФ страной – спонсором терроризма позволит ужесточить санкции против нее и консолидировать мир вокруг Украины, считает спикер.
"Верховная Рада, в частности, призовет Конгресс США ввести санкции против правительственных и деловых кругов, политических партий России, поддерживающих войну. Парламент и весь украинский народ рассчитывает на поддержку США", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Список государств – спонсоров терроризма существует в США, его составляет Госдеп. На сегодняшний день в него включены четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба. Включение в список позволяет наложить на государство дополнительные санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно с начала полномасштабного нападения РФ на Украину призывал международное сообщество признать Россию государством-террористом.
14 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия после ее вторжения в Украину должна быть признана в мире террористическим государством, а все ее активы – заморожены.
Верховная Рада 14 апреля приняла закон о признании России государством-террористом. 29 апреля его направили на подпись Зеленскому.
Спикер Госдепа Нед Прайс говорил в апреле, что Госдепартамент США намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения РФ к ответственности, в том числе признание ее государством – спонсором терроризма. По данным экс-посла США в РФ, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола, в Конгрессе "есть большая поддержка этой инициативы".