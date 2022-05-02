"Место России – в изоляторе". Рада намерена обратиться к Конгрессу США с просьбой признать РФ спонсором терроризма – Стефанчук

Доказательств соответствия РФ статусу спонсора терроризма более чем достаточно, заявил Руслан Стефанчук. На фото – последствия ракетного удара РФ по многоэтажному жилому дому в Киеве Фото: ЕРА

Как отметил в Facebook председатель Рады Руслан Стефанчук, РФ "в шаге" от получения такого статуса.

"Доказательств соответствия России этому статусу более чем достаточно. Это зверства в Ирпене, Буче, Мариуполе и других городах Украины. Это использование РФ запретного оружия, в частности химического. Это захват в заложники мирного населения. Это постоянный ядерный террор. Это поддержка террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Это отравление семьи Скрипалей, сбивание малайзийского авиалайнера и так далее. И это далеко не полный перечень. С годами зло только набирает обороты. История – этому доказательство. Поэтому нельзя медлить – нужно действовать. Место России – в изоляторе: мы должны отделить террористов от цивилизованного мира всеми возможными методами", – написал он.

Признание РФ страной – спонсором терроризма позволит ужесточить санкции против нее и консолидировать мир вокруг Украины, считает спикер.

"Верховная Рада, в частности, призовет Конгресс США ввести санкции против правительственных и деловых кругов, политических партий России, поддерживающих войну. Парламент и весь украинский народ рассчитывает на поддержку США", – добавил он.

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