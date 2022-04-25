Ермак: Признание России страной – спонсором терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций

"Признание России страной – спонсором терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций. Ведь главная цель любых санкций – остановить войну. Важно оказывать давление на Россию, на российский бизнес, близкий к Кремлю, чтобы остановить принятие ужасных решений", – подчеркнул Ермак.
Он также выразил уверенность в том, что украинцы победят в войне против российских оккупантов.
"Наша победа будет общей. Это будет величайшая победа Украины и одновременно победа США. Возможно, в будущем эта борьба будет называться войной Украины за свободу", – резюмировал Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно с начала нападения РФ на Украину призывал международное сообщество признать Россию государством-террористом.
14 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия после ее вторжения в Украину должна быть признана в мире террористическим государством, а все ее активы – заморожены.
Верховная Рада на заседании 1 апреля приняла за основу законопроект №7214 о признании России государством-террористом.
Список государств – спонсоров терроризма существует в США, его составляет Госдеп. На сегодняшний день в него включены четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба. Включение в список позволяет наложить на государства дополнительные санкции.