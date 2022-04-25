Ермак: Признание России страной – спонсором терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций

"Признание России страной – спонсором терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций. Ведь главная цель любых санкций – остановить войну. Важно оказывать давление на Россию, на российский бизнес, близкий к Кремлю, чтобы остановить принятие ужасных решений", – подчеркнул Ермак.

Он также выразил уверенность в том, что украинцы победят в войне против российских оккупантов.

"Наша победа будет общей. Это будет величайшая победа Украины и одновременно победа США. Возможно, в будущем эта борьба будет называться войной Украины за свободу", – резюмировал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)