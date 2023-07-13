В "Слуге народа" заявили, что законопроект о медицинском каннабисе могут проголосовать на ближайшем заседании Рады

"Сейчас идет большая мобилизационная работа по поводу того, чтобы мы проголосовали на ближайшем заседании за законопроект о легализации медицинского каннабиса (№7457). Я считаю, что это, вероятно, будет важнейшим проектом закона на ближайшем заседании. На самом деле мы уже опоздали с этим решением", – заявила она.
Кравчук рассказала, что к нардепам обращаются военнослужащие, которые находятся на реабилитации после ранений, и просят принять закон.
"Это уже свидетельствует об опоздании. Но я надеюсь, что мы мобилизуем усилия. Нам нужен голос каждой фракции, чтобы принять этот документ в первом чтении, а затем будут обсуждения с Министерством здравоохранения, общественными организациями, предложения и правки", – добавила она, подчеркнув, что законопроект поддерживает также Министерство внутренних дел.
Национальная полиция будет следить за соблюдением лицензии в контексте выращивания каннабиса (это можно будет делать для производства лекарств только на закрытой почве и в специальных теплицах), продолжила Кравчук.
"В документе говорится исключительно о легализации медицинского каннабиса. Такое лекарство можно будет купить только по рецепту врача, – отметила она. – Импортные лекарства из медицинского каннабиса очень дорогие, поэтому нам нужно начать производство из своего сырья. Очевидно, будет определенный переходный период между импортным сырьем и собственным".
Нардеп не стала прогнозировать, удастся ли получить поддержку законопроекта в парламентском зале.
"Я думаю, что мы увидим результаты только на табло. Сейчас мы стараемся максимально мобилизовать поддержку законопроекта в зале парламента. Но считаю голосование за легализацию медицинского каннабиса определенным тестом для Верховной Рады", – подчеркнула она.
Верховная Рада несколько раз пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса. Парламент прошлого созыва не успел рассмотреть законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей (его зарегистрировали 20 мая 2019 года, включили в повестку дня 6 июня, но так и не вынесли на голосование).
Еще один законопроект о легализации медицинского каннабиса рассматривала Рада девятого созыва. Летом 2021 года его внес президент Украины Владимир Зеленский, а потом Рада провалила голосование в первом чтении и отправила инициативу на доработку. По оценке Офиса президента, еще на 2020 год в препаратах на основе каннабиса нуждались не менее 2 млн украинцев.
7 июля 2022 года Кабинет Министров Украины поддержал законопроект "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".
10 июня 2022 года соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Однако с тех пор законопроект так и не дошел до голосования в парламенте.