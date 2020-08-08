В Украине приостановлена работа Единого госреестра – Минюст

С 7-го по 16 августа в Украине приостановлено функционирование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Об этом сегодня сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук, информирует сайт Министерства юстиции.
В ведомстве отметили, что причина – обновление "технической составляющей". В этот период для пользователей будут доступны только отдельные услуги.
"Министерство юстиции и его межрегиональные управления приложили максимум усилий, чтобы все поступившие документы были рассмотрены своевременно, до периода введения в эксплуатацию нового программного обеспечения Единого государственного реестра", – рассказала Онищук.
По ее словам, перезапуск ЕГР никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации.
В июле Минюст предупреждал, что в связи с обновлением программного обеспечения будет приостановлен прием документов на регистрацию физических лиц – предпринимателей и общественных организаций.