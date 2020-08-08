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В Украине приостановлена работа Единого госреестра – Минюст

Работа Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в Украине приостановлена в связи с техническими работами, объяснила заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

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Минюст сообщил, что работы с реестром завершатся 16 августа
Минюст сообщил, что работы с реестром завершатся 16 августа
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

С 7-го по 16 августа в Украине приостановлено функционирование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Об этом сегодня сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук, информирует сайт Министерства юстиции.

В ведомстве отметили, что причина – обновление "технической составляющей". В этот период для пользователей будут доступны только отдельные услуги.

"Министерство юстиции и его межрегиональные управления приложили максимум усилий, чтобы все поступившие документы были рассмотрены своевременно, до периода введения в эксплуатацию нового программного обеспечения Единого государственного реестра", – рассказала Онищук.

По ее словам, перезапуск ЕГР никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации.

В июле Минюст предупреждал, что в связи с обновлением программного обеспечения будет приостановлен прием документов на регистрацию физических лиц – предпринимателей и общественных организаций.

Теги: Министерство юстиции, Минюст, госреестр, Ольга Онищук
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