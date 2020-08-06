ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Минюст пояснил, в чем ценность тюрем в Украине для инвесторов

На месте тюрьмы инвестор может построить заводы, новостройки или торгово-развлекательные центры. Главное для него – это наличие большого земельного участка и готовых инженерных коммуникаций, считает министр юстиции Украины Денис Малюська.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тюрьмы стоят на больших земельных участках с инженерными сетями
Тюрьмы стоят на больших земельных участках с инженерными сетями
Фото: depositphotos.com

Украинские тюрьмы представляют ценность для инвесторов благодаря крупным земельным участкам с подведенными инженерными сетями. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа на презентации начала большой распродажи тюрем, сообщила пресс-служба министерства.

"Что вырастет на их месте [тюрем] – заводы, жилые комплексы, торгово-развлекательные комплексы – это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", – сказал он.

Малюська обратил внимание, что осужденных после продажи тюрем на свободу не выпустят.

"Будет реализовываться только избыточное имущество, на содержание которого тратятся государственные средства", – подчеркнул он.

По информации министерства, инвесторам уже предложили купить государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№132)" в поселке Коцюбинское. 

"Площадь зданий – 24 тыс. м², расположенных на земельном участке площадью более 8 га. Расстояние от Киева – всего 2,8 км. На объекте имеется водоснабжение, канализационная сеть и электроснабжение", – сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений. 

Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.

В июне министр говорил, что в Украине 27 законсервированных тюрем, которые можно продать.

Теги: тюрьма, водоснабжение, Ирпень, Минюст, канализация, Коцюбинское, Денис Малюська, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"В театре нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
Беременная Гвоздева показала, как отпраздновала 32-летие на берегу Днепра
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Сейчас правда на вашей стороне". Гоша Куценко поддержал массовые протесты в Хабаровске
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Господи, что с лицом?" Подписчики не узнали Успенскую на видео
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
"Умно и стильно". Лопес в блестящей маске прогулялась с семьей в парке
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
Лузина рассказала, почему на юбилее у Могилевской все гости должны были быть в белом
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
"На глазах слезы, в горле ком". Участница "Супермодели по-украински" рассталась с женихом-французом накануне свадьбы
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS