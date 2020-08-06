Минюст пояснил, в чем ценность тюрем в Украине для инвесторов

Украинские тюрьмы представляют ценность для инвесторов благодаря крупным земельным участкам с подведенными инженерными сетями. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська 6 августа на презентации начала большой распродажи тюрем, сообщила пресс-служба министерства.
"Что вырастет на их месте [тюрем] – заводы, жилые комплексы, торгово-развлекательные комплексы – это уже не к нам, а к будущим владельцам и органам местного самоуправления, которые утверждают генпланы и выдают градостроительные условия и ограничения", – сказал он.
Малюська обратил внимание, что осужденных после продажи тюрем на свободу не выпустят.
"Будет реализовываться только избыточное имущество, на содержание которого тратятся государственные средства", – подчеркнул он.
По информации министерства, инвесторам уже предложили купить государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№132)" в поселке Коцюбинское.
"Площадь зданий – 24 тыс. м², расположенных на земельном участке площадью более 8 га. Расстояние от Киева – всего 2,8 км. На объекте имеется водоснабжение, канализационная сеть и электроснабжение", – сказано в сообщении.
В ноябре прошлого года Малюська анонсировал массовое сокращение количества тюрем в Украине. По его словам, это позволит направить сэкономленные средства на улучшение качества питания, быта и лечения заключенных, а также на повышение заработной платы сотрудникам пенитенциарных учреждений.
Комментируя запуск первого этапа сокращения тюрем, министр подчеркнул, что Минюст не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%.
В июне министр говорил, что в Украине 27 законсервированных тюрем, которые можно продать.