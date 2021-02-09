В Украине рассредоточены пророссийские боевики – Тука

Рассредоточенные по территории Украины пророссийские группы боевиков могут использоваться для дестабилизации ситуации в стране, считает экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По территории Украины рассредоточены пророссийские боевики. Об этом бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 9 февраля.

Речь об этом зашла после вопроса о риске развала страны.

"Игра идет серьезная, причем в нескольких направлениях... Первый – риски задействования для дестабилизации ситуации пророссийски ориентированных групп боевиков, которые рассредоточены по всей территории нашей страны. Второй, более вероятный, – возобновление сценария уже забытого съезда в Северодонецке, когда осенью 2004-го там на "всеукраинском съезде депутатов всех уровней" пытались объявить о создании "Юго-восточной украинской автономной республики", – сказал Тука.

Он считает, что в связи с санкциями в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, близкого к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, "медведчуки" через подконтрольных депутатов местных уровней будут проводить консолидацию под эгидой местного самоуправления".

"[Будут] выдавать претензии из-за введения санкций, постепенно трансформируя их в тезисы о "преследовании русского языка", "защите свободы слова" и так далее. И это – серьезная угроза национальной безопасности", – объяснил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака и принадлежащих ему трех телеканалов. Вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и Евросоюзе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.