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В Украине с 2021 года может заработать классический суд присяжных – Минюст

В парламенте Украины зарегистрированы законопроекты, призванные обеспечить независимость присяжных от судей на законодательном уровне, заявили в Министерстве юстиции.

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Минюст: Положения Конституции в части суда присяжных необходимо полностью реализовать
Минюст: Положения Конституции в части суда присяжных необходимо полностью реализовать
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Министерство юстиции Украины разработало два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического института присяжных, заявил заместитель министра юстиции Александр Банчук, сообщила 20 января пресс-служба министерства.

По словам замминистра, в Конституции Украины закреплено, что народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных. Для формального выполнения этой нормы Конституции суд народных заседателей в 2012 году был переименован в суд присяжных, но "фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании".

"Положения Конституции в части суда присяжных необходимо полностью реализовать… Необходимо четко разделить установление судом присяжных вопроса виновности-невиновности и принятия юридических решений профессиональным судьей", – сказал Банчук.

Он рассказал, что один из зарегистрированных в парламенте законопроектов предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" по поводу формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей.

"Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году", – заявил Банчук.

Законопроекты призваны обеспечить независимость присяжных от судей на законодательном уровне, что позволит повысить качество и эффективность работы органов досудебного расследования и усилить состязательность сторон в процессе.

Кабинет Министров Украины на заседании 27 декабря 2019 года одобрил два законопроекта, которые будут регулировать работу суда присяжных.

Норма о суде присяжных закреплена в Конституции Украины. В ст. 127 говорится, что в определенных законом случаях правосудие в Украине осуществляется с участием присяжных. На практике суд присяжных заработал в Украине только после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса. Рассмотрение дел с участием суда присяжных началось в Украине в 2013 году. 

В мае 2019 года Агентство США по международному развитию, Центр демократии и верховенства права, а также Украинский центр общественных данных представили статистический анализ по поводу рассмотрения уголовных и гражданских дел с участием присяжных в 20172018 годах. В отчете говорится, что за этот период в уголовных делах присяжные вынесли 95 гражданам обвинительные приговоры и пяти – оправдательные, в гражданских делах при участии суда присяжных было удовлетворено 4860 заявлений, а отказано в удовлетворении – в 247 делах.

Теги: Украина, Конституция, Министерство юстиции, суды, судьи, присяжные
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